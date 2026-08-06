В Раде разводят руками после ужасного обстрела Киева: что заявили

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Кречмаровская Наталия
Украинские компании понесли огромные убытки из-за массированного обстрела Киева и области. Разрушены логистические хабы, уничтожен товар разных групп – эксперты отмечают, что это серьезный удар по бизнесу. Власти рассматривают варианты помощи.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал о нескольких направлениях помощи бизнесу, которые необходимо реализовать как можно скорее. Уточнил, что среди тех, о которых можно говорить, следующие:
Помощь в расположении складов, в том числе на государственных площадях.
Страхование военных рисков. Программа должна стать действенной.
Кредитование. Программа 5-7-9 подлежит расширению.
Прифронтовые территории. Должна быть налажена координация.
Бронирование. Бизнес – именно и исключительно белый бизнес – требует расширения условий.
Эквайринг. Он отметил, что знает о планах платежных систем изменять условия, однако убежден, что не ко времени.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардеп Алексей Гончаренко отметил, что на Киев в ночь на 5 августа летело около 30 баллистических ракет, и ни одну из этих ракет сбить не удалось.
"Просто интересно, а у нас Зеленский до сих пор занят тем, что не может никак должность Федорову придумать?", — заметил народный избранник.
Также он напомнил, что из-за вражеских обстрелов в Украине заблокированы черноморские порты.