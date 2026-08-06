В Раде разводят руками после ужасного обстрела Киева: что заявили

Украинские компании понесли огромные убытки из-за массированного обстрела Киева и области. Разрушены логистические хабы, уничтожен товар разных групп – эксперты отмечают, что это серьезный удар по бизнесу. Власти рассматривают варианты помощи.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал о нескольких направлениях помощи бизнесу, которые необходимо реализовать как можно скорее. Уточнил, что среди тех, о которых можно говорить, следующие:

Помощь в расположении складов, в том числе на государственных площадях.

Страхование военных рисков. Программа должна стать действенной.

Кредитование. Программа 5-7-9 подлежит расширению.

Прифронтовые территории. Должна быть налажена координация.

Бронирование. Бизнес – именно и исключительно белый бизнес – требует расширения условий.

Эквайринг. Он отметил, что знает о планах платежных систем изменять условия, однако убежден, что не ко времени.

"О прямом возмещении ущерба за счет государства (не за счет страхования), думаю, все понимают отсутствие такого потенциала. И если говорить о возмещении, возмещать нужно с 2014 года. Поэтому, к сожалению, пока единственным источником для возмещения таких убытков остаются будущие репарации", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардеп Алексей Гончаренко отметил, что на Киев в ночь на 5 августа летело около 30 баллистических ракет, и ни одну из этих ракет сбить не удалось.

"Просто интересно, а у нас Зеленский до сих пор занят тем, что не может никак должность Федорову придумать?", — заметил народный избранник.

Также он напомнил, что из-за вражеских обстрелов в Украине заблокированы черноморские порты.



