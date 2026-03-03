В Раде резко "разнесли" слова Зеленского: чем упрекнули президента Украины

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Иране – это хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура. Однако в Раде намекнули проблемы в самой Украине.
Народная депутат Анна Скороход рассказала, что такое диктатура, и назвала основные ее признаки.
- Концентрация власти. Власть фактически принадлежит узкому кругу лиц. Парламент превратился в послушных кнопкодавов.
- Ликвидация или заморозка выборов. Конечно, по словам народной депутатки, удобно говорить, что во время военного положения выборы невозможны.
- Уничтожение оппозиции. Политические оппоненты полностью подавляются и отстраняются от процессов. Достаточно, по словам нардепки, открыть несколько уголовных дел, чтобы 99,9% "ярых оппозиционеров" закрыли рот, а иногда еще извинились за то, что его открывали.
- Давление на общественных активистов.
- Тотальный контроль над медиа. Государственная цензура, по ее словам, закрытие десятков медиа и пропаганда вместо плюрализма мнений.
- Ограничение прав и свобод. Конституция, которая в Украине просто поставлена на паузу, отметила политик.
