В Раде резко "разнесли" слова Зеленского: чем упрекнули президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Иране – это хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура. Однако в Раде намекнули проблемы в самой Украине.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что такое диктатура, и назвала основные ее признаки.

- Концентрация власти. Власть фактически принадлежит узкому кругу лиц. Парламент превратился в послушных кнопкодавов.

- Ликвидация или заморозка выборов. Конечно, по словам народной депутатки, удобно говорить, что во время военного положения выборы невозможны.

"Но ищет ли кто компромиссный механизм их проведения? Нет", — отметила Скороход.

- Уничтожение оппозиции. Политические оппоненты полностью подавляются и отстраняются от процессов. Достаточно, по словам нардепки, открыть несколько уголовных дел, чтобы 99,9% "ярых оппозиционеров" закрыли рот, а иногда еще извинились за то, что его открывали.

- Давление на общественных активистов.

"Мы наблюдаем волну уголовных производств. "Любимыми" инструментами стали 111-я статья (государственная измена) и обвинение в препятствовании деятельности армии", — убеждена политик.

- Тотальный контроль над медиа. Государственная цензура, по ее словам, закрытие десятков медиа и пропаганда вместо плюрализма мнений.

"Даже частные телеканалы жестко контролируются. Если вы в "стоп-листе" – доступ к эфиру закрыт, и никакие деньги вас из красного списка в зеленый не переведут", – пояснила народная депутат.

- Ограничение прав и свобод. Конституция, которая в Украине просто поставлена на паузу, отметила политик.

"Но мы ведь, безусловно, живем в демократическом государстве. Точно не в диктатуре", — подытожила Скороход.

