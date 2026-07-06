В Раде ошеломили шокирующей правдой: украинцам следует готовиться уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что может представиться возможность завершить горячую фазу войны осенью. И руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что добиться этого было одной из задач главы Украины. Об опасности вхождения в зиму с войной рассказали и в Раде.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Украину ожидает очень тяжелая зима.

"Если зайдем еще в одну зиму во время войны, то она будет супер сложной. Думайте об этом сегодня, готовьтесь к ней, когда июль. Я вам сейчас это абсолютно серьезно говорю. Будьте подготовлены, готовьте дом, думайте, особенно, если вы живете близко к линии фронта. Оцените, подумайте, возможно какие-то варианты, куда вы сможете уехать”, — посоветовал украинцам нардеп.

Политик заметил, что не только Украина бьет по российским НПЗ. Россия, по его словам, уничтожает автозаправку и инфраструктуру распределения топлива и бьет по производителям продуктов.

"Они тоже, к сожалению, готовятся. Это надо понимать. Уже в Сумах, в Запорожской области, в Донецкой области, в контролируемой части, сложно найти, где заправиться. Уничтожено большое количество заправок и так далее", — отметил народный депутат.

По его словам, Зеленский понимает, что зима будет сложной, и поэтому он ищет варианты, как провести президентские выборы и переизбраться в этот период.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Гончаренко, Зеленский готовится к выборам. Об этом свидетельствуют встречи президента Украины и стратегические сессии, проводимые Зеленским.



