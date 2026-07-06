В Раде ошеломили шокирующей правдой: украинцам следует готовиться уже сейчас

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что может представиться возможность завершить горячую фазу войны осенью. И руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что добиться этого было одной из задач главы Украины. Об опасности вхождения в зиму с войной рассказали и в Раде.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Украину ожидает очень тяжелая зима.
Политик заметил, что не только Украина бьет по российским НПЗ. Россия, по его словам, уничтожает автозаправку и инфраструктуру распределения топлива и бьет по производителям продуктов.
По его словам, Зеленский понимает, что зима будет сложной, и поэтому он ищет варианты, как провести президентские выборы и переизбраться в этот период.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Гончаренко, Зеленский готовится к выборам. Об этом свидетельствуют встречи президента Украины и стратегические сессии, проводимые Зеленским.