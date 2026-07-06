logo

BTC/USD

63540

ETH/USD

1786.58

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде ошеломили шокирующей правдой: украинцам следует готовиться уже сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде ошеломили шокирующей правдой: украинцам следует готовиться уже сейчас

Народный депутат Гончаренко рассказал, какой будет зима в Украине, если продолжится война

6 июля 2026, 20:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что может представиться возможность завершить горячую фазу войны осенью. И руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что добиться этого было одной из задач главы Украины. Об опасности вхождения в зиму с войной рассказали и в Раде.

В Раде ошеломили шокирующей правдой: украинцам следует готовиться уже сейчас

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Украину ожидает очень тяжелая зима.

"Если зайдем еще в одну зиму во время войны, то она будет супер сложной. Думайте об этом сегодня, готовьтесь к ней, когда июль. Я вам сейчас это абсолютно серьезно говорю. Будьте подготовлены, готовьте дом, думайте, особенно, если вы живете близко к линии фронта. Оцените, подумайте, возможно какие-то варианты, куда вы сможете уехать”, — посоветовал украинцам нардеп.

Политик заметил, что не только Украина бьет по российским НПЗ. Россия, по его словам, уничтожает автозаправку и инфраструктуру распределения топлива и бьет по производителям продуктов.

"Они тоже, к сожалению, готовятся. Это надо понимать. Уже в Сумах, в Запорожской области, в Донецкой области, в контролируемой части, сложно найти, где заправиться. Уничтожено большое количество заправок и так далее", — отметил народный депутат.

По его словам, Зеленский понимает, что зима будет сложной, и поэтому он ищет варианты, как провести президентские выборы и переизбраться в этот период.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Гончаренко, Зеленский готовится к выборам. Об этом свидетельствуют встречи президента Украины и стратегические сессии, проводимые Зеленским.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости