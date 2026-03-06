У Раді попередили про неминуче: це вдарить по кожному українцю

Підвищення цін на пальне значно відобразиться на житті українців. У Раді вже попередили про погіршення ситуації.

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, які проблеми вже спричинило подорожчання пального. Різке підвищення вартості пального в Україні, пояснив політик, вже призвело до погіршення воєнної логістики. Зокрема евакуації поранених із поля бою, а також спровокувало подорожчання продуктів харчування.

“Найбільше від зростання цінників у великих мережах АЗС страждають ті, хто забезпечує життєдіяльність фронту поза прямим постачанням Міноборони. Це стосується волонтерських організацій та військових підрозділів, які змушені самостійно докуповувати паливо для переміщення”, — зазначив нардеп.

За його словами, надалі здорожчання бензину та дизеля неминуче призведе до інфляції. Оскільки витрати на транспортування будуть закладені у вартість практично всіх товарів і послуг, пояснив він.

Підвищення ціни відчують всі споживачі, а не тільки власники транспортних засобів. Адже, пояснив народний депутат, собівартість буде закладена на все — від випічки та доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами.

“Антимонопольний комітет мав би негайно відреагувати. У них є спеціальний підрозділ, який відповідає за конкретні напрямки діяльності, в тому числі на паливо-енергетичному комплексі. Якщо вважати, що це під час війни, там вже треба діяти негайно навіть на засіданні Ради національної безпеки і оборони”, — підсумував політик.

