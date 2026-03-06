У Раді попередили про неминуче: це вдарить по кожному українцю

Рубрики
Підвищення цін на пальне значно відобразиться на житті українців. У Раді вже попередили про погіршення ситуації.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, які проблеми вже спричинило подорожчання пального. Різке підвищення вартості пального в Україні, пояснив політик, вже призвело до погіршення воєнної логістики. Зокрема евакуації поранених із поля бою, а також спровокувало подорожчання продуктів харчування.
За його словами, надалі здорожчання бензину та дизеля неминуче призведе до інфляції. Оскільки витрати на транспортування будуть закладені у вартість практично всіх товарів і послуг, пояснив він.
Підвищення ціни відчують всі споживачі, а не тільки власники транспортних засобів. Адже, пояснив народний депутат, собівартість буде закладена на все — від випічки та доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що масовані ворожі обстріли об’єктів енергосистеми призвели до проблем з електропостачанням. Через жорсткі графіки бізнес використовував генератори, це підтримало, але не врятувало ситуацію. А підвищення цін на пальне взагалі “вб’є” бізнес.