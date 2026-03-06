logo

В Раде предупредили о неминуемом: это ударит по каждому украинцу
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде предупредили о неминуемом: это ударит по каждому украинцу

Народный депутат Цымбалюк об ухудшении ситуации в Украине

6 марта 2026, 20:11
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Повышение цен на топливо значительно отразится на жизни украинцев. В Раде уже предупредили об ухудшении ситуации.

В Раде предупредили о неминуемом: это ударит по каждому украинцу

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, какие проблемы уже повлекло за собой подорожание горючего. Резкое повышение стоимости горючего в Украине, пояснил политик, уже привело к ухудшению военной логистики. В частности, эвакуации раненых с поля боя, а также спровоцировало подорожание продуктов питания.

"Больше всего рост ценников в крупных сетях АЗС страдают те, кто обеспечивает жизнедеятельность фронта вне прямых поставок Минобороны. Это касается волонтерских организаций и военных подразделений, которые вынуждены самостоятельно докупать топливо для перемещения", — отметил нардеп.

По его словам, в дальнейшем удорожание бензина и дизеля неизбежно приведет к инфляции. Поскольку расходы по транспортировке будут заложены в стоимость практически всех товаров и услуг, пояснил он.

Повышение цены испытают все потребители, а не только владельцы транспортных средств. Ведь, объяснил народный депутат, себестоимость будет заложена на все – от выпечки и доставки хлеба, завершая другими услугами. То есть заплатит украинец за то, что кто-то играет ценами.

"Антимонопольный комитет должен немедленно отреагировать. У них есть специальное подразделение, которое отвечает за конкретные направления деятельности, в том числе на топливно-энергетическом комплексе. Если считать, что это во время войны, там уже нужно действовать немедленно даже на заседании Совета национальной безопасности и обороны", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что массированные вражеские обстрелы объектов энергосистемы привели к проблемам с электроснабжением. Из-за жестких графиков бизнес использовал генераторы, это поддержало, но не спасло ситуацию. А повышение цен на горючее вообще "убьет" бизнес.



Источник: https://www.facebook.com/reel/1312101310777516/
