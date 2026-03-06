В Раде предупредили о неминуемом: это ударит по каждому украинцу

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Повышение цен на топливо значительно отразится на жизни украинцев. В Раде уже предупредили об ухудшении ситуации.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, какие проблемы уже повлекло за собой подорожание горючего. Резкое повышение стоимости горючего в Украине, пояснил политик, уже привело к ухудшению военной логистики. В частности, эвакуации раненых с поля боя, а также спровоцировало подорожание продуктов питания.
По его словам, в дальнейшем удорожание бензина и дизеля неизбежно приведет к инфляции. Поскольку расходы по транспортировке будут заложены в стоимость практически всех товаров и услуг, пояснил он.
Повышение цены испытают все потребители, а не только владельцы транспортных средств. Ведь, объяснил народный депутат, себестоимость будет заложена на все – от выпечки и доставки хлеба, завершая другими услугами. То есть заплатит украинец за то, что кто-то играет ценами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что массированные вражеские обстрелы объектов энергосистемы привели к проблемам с электроснабжением. Из-за жестких графиков бизнес использовал генераторы, это поддержало, но не спасло ситуацию. А повышение цен на горючее вообще "убьет" бизнес.