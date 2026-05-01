В Раде ошарашили предупреждением: украинцев зимой ждут новые проблемы

В Украине увеличиваются долги – и не только государственный долг. Государственные предприятия должны за электроэнергию, что может стать проблемой зимой.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" задолжали "зеленым станциям". По словам политика, украинцы не чувствуют этот долговой коллапс — их интересует, будет ли электричество и тепло, не будет ли, будет ли расти цена или не будет.

"Но те долги, безусловно, связаны со стабильностью энергоснабжения. Ведь проблемы "Нафтогаза" — это наши проблемы, проблемы отсутствия или недостатка газа — это наши проблемы. Они сейчас могут не проявиться, они могут проявиться на зиму. Это один из ключевых факторов риска", — рассказал народный депутат.

Политик отметил, что руководитель "Нефтегаза" Сергей Корецкий ищет финансовый ресурс, чтобы закачать необходимое количество газа и чтобы не было проблем.

"Это реальная задача, но долги будут нависать. Чем больше там будет накапливаться долгов, тем жестче МВФ и Евросоюз будут давить и требовать от Украины, чтобы цены для населения росли до так называемых рыночных, что газ, что на электричество, для того, чтобы покрыть эти долги", — предупредил народный депутат.

Парламентарий пояснил, что по модели, которая реализуется в последние годы, источник покрытия этих долговых обязательств один — повышение тарифов. Политик предполагает, что рост стоимости будет для населения, ведь, по его словам, бизнес уже не может платить ни за газ, ни электроэнергию. Ранее нардеп рассказывал, что по Киеву прокатилась волна закрытия небольших кафе и кафе.

