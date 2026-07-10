У Раді обурені: про що мовчить Зеленський

Масштабний конфлікт цивільних з ТЦК у Львові знову акцентував увагу на питанні справедливо мобілізації та дотриманні закону. В Раді зазначили, що своє слово повинен сказати президент України Володимир Зеленський, щоб почався рух до вирішення проблеми.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що в цьому питанні, мабуть в єдиному, президент промовчав.

“Відносно дій ТЦК він весь час мовчить і відносно мобілізації. Насправді він має заявити свою позицію і тоді, я впевнена, більш-менш ситуація почне вирішуватися. Якщо треба закони — будуть вноситися зміни в законодавство, тим більше, що це швидко можна зробити. І говорити, якщо він очікує цих змін по роботі ТЦК від Федорова, теж нехай це скаже, що він чекає від Федорова. Це теж буде відповідь, але це буде сигнал суспільству про те, що він бачить і і висловить якусь певну думку — що він думає з цього приводу”, — переконана народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяву Львівської обласної ради, зазначивши, що депутати виступили за ТЦК і проти своїх громадян.

“У мене немає ілюзій щодо того, чому таке рішення ухвалено. У мене є, напевно, повчальна думка про все це. От саме так ми поступово і стаємо Росією. Немає виборів. Немає зміни влади. І сидять люди, які повністю заброньовані й підтримують насильство проти своїх же громадян. І кажуть: “Молодці, ТЦК! Бийте холопів сильніше!”, — зазначив народний депутат.

Політик поставив декілька питань до Львівської обласної ради.