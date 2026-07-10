У Раді обурені: про що мовчить Зеленський

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Кречмаровская Наталия
Масштабний конфлікт цивільних з ТЦК у Львові знову акцентував увагу на питанні справедливо мобілізації та дотриманні закону. В Раді зазначили, що своє слово повинен сказати президент України Володимир Зеленський, щоб почався рух до вирішення проблеми.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що в цьому питанні, мабуть в єдиному, президент промовчав.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяву Львівської обласної ради, зазначивши, що депутати виступили за ТЦК і проти своїх громадян.
“У мене немає ілюзій щодо того, чому таке рішення ухвалено. У мене є, напевно, повчальна думка про все це. От саме так ми поступово і стаємо Росією. Немає виборів. Немає зміни влади. І сидять люди, які повністю заброньовані й підтримують насильство проти своїх же громадян. І кажуть: “Молодці, ТЦК! Бийте холопів сильніше!”, — зазначив народний депутат.
Політик поставив декілька питань до Львівської обласної ради.