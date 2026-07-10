В Раде возмущены: о чем молчит Зеленский

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Кречмаровская Наталия
Масштабный конфликт гражданских с ТЦК во Львове снова акцентировал внимание на вопросе справедливо мобилизации и соблюдении закона. В Раде отметили, что свое слово должен сказать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы началось движение к решению проблемы.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Нина Южанина отметила, что в этом вопросе, пожалуй, в едином, президент промолчал.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Львовского областного совета, отметив, что депутаты выступили за ТЦК и против своих граждан.
"У меня нет иллюзий относительно того, почему такое решение принято. У меня есть, наверное, поучительное мнение обо всем этом. Вот именно так мы постепенно и становимся Россией. Нет выборов. Нет смены власти. И сидят люди, полностью забронированные и поддерживающие насилие против своих же граждан. И говорят: "Молодцы, ТЦК! Бейте холопов сильнее!”, — отметил народный депутат.
Политик задал несколько вопросов ко Львовскому областному совету.