В Раде возмущены: о чем молчит Зеленский

Масштабный конфликт гражданских с ТЦК во Львове снова акцентировал внимание на вопросе справедливо мобилизации и соблюдении закона. В Раде отметили, что свое слово должен сказать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы началось движение к решению проблемы.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Нина Южанина отметила, что в этом вопросе, пожалуй, в едином, президент промолчал.

"Относительно действий ТЦК он все время молчит и в отношении мобилизации. На самом деле он должен заявить свою позицию и тогда, я уверена, более-менее ситуация начнет решаться. Если нужно законы — будут вноситься изменения в законодательство, тем более что это быстро можно сделать. И говорить, если он ожидает этих изменений по работе ТЦК от Федорова, тоже пусть это тоже скажет, но пусть это тоже скажет. Это тоже будет ответ, но это будет сигнал обществу о том, что он видит и выскажет какое-то определенное мнение – что он думает на этот счет”, — убеждена народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Львовского областного совета, отметив, что депутаты выступили за ТЦК и против своих граждан.

"У меня нет иллюзий относительно того, почему такое решение принято. У меня есть, наверное, поучительное мнение обо всем этом. Вот именно так мы постепенно и становимся Россией. Нет выборов. Нет смены власти. И сидят люди, полностью забронированные и поддерживающие насилие против своих же граждан. И говорят: "Молодцы, ТЦК! Бейте холопов сильнее!”, — отметил народный депутат.

Политик задал несколько вопросов ко Львовскому областному совету.