У Раді не приховують страшної правди: назвали найсерйозніший виклик

Фактично за робочий тиждень в Україні було переформатовано Кабінет міністрів України. Деякі урядовці втратили свої посади — в уряд зайшли нові люди. Однак в Раді обережно коментують нові призначення, головне — результат.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський розповів, що є противником зміни Кабміну під час війни. За його словами, у будь-якому Кабінеті міністрів навіть у мирний час є успіхи та невдачі, сильні та слабкі сторони. Війна, підкреслив він, — це процес, коли “міняти коней на переправі” складніше та небезпечніше. Міняти, зазначив він, окремих міністрів можна, і це періодично відбувається.

"Міняти весь Кабмін, мені здається, це болісно. Але президент вважає інакше, що нам потрібне якесь більше посилення до зими. Потрібна якась нова політика, потрібні нові підходи", — зауважив він.

За словами політика, наступна зима буде дуже важкою, важчою за попередню. І питання не стільки у температурі — проблема в тому, наша енергетика не відновилась від наслідків попередніх ударів і вони продовжують наноситися.

"Я думаю, що це буде найсерйознішим викликом, з яким нам доведеться зіткнутися. Мабуть, під це було оновлено кабінет міністрів", — зазначив Бужанський.

Народний депутат зазначив, що парламент чекає на програму уряду — реальний план першочергових кроків. А отримавши її, нардепи зможуть оцінити, які нові механізми пропонують.

“Мабуть, є сподівання та очікування у президента щодо того, що буде якийсь різкий, якісний стрибок. Наголос ще раз підкреслю, насамперед на енергетику, на підготовку до зими, на тому, щоб ми пройшли цю зиму”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про позицію Зеленського.