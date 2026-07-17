В Раде не скрывают страшную правду: назвали самый серьезный вызов

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Кречмаровская Наталия
Фактически за рабочую неделю в Украине был переформатирован Кабинет Министров Украины. Некоторые чиновники потеряли свои должности – в правительство зашли новые люди. Однако в Раде осторожно комментируют новые назначения, главное – результат.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что является противником смены Кабмина во время войны. По его словам, в любом Кабинете министров даже в мирное время есть успехи и неудачи, сильные и слабые стороны. Война, подчеркнул он, — это процесс, когда "менять коней на переправе" сложнее и опаснее. Менять, отметил он, отдельных министров можно, и это периодически происходит.
По словам политика, следующая зима будет очень тяжелой, тяжелее предыдущей. И вопроса не столько в температуре – проблема в том, наша энергетика не восстановилась от последствий предыдущих ударов и они продолжают наноситься.
Народный депутат отметил, что парламент ждет программу правительства — реальный план первоочередных шагов. А получив ее, нардепы могут оценить, какие новые механизмы предлагают.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о позиции Зеленского.