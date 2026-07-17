В Раде не скрывают страшную правду: назвали самый серьезный вызов

Фактически за рабочую неделю в Украине был переформатирован Кабинет Министров Украины. Некоторые чиновники потеряли свои должности – в правительство зашли новые люди. Однако в Раде осторожно комментируют новые назначения, главное – результат.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что является противником смены Кабмина во время войны. По его словам, в любом Кабинете министров даже в мирное время есть успехи и неудачи, сильные и слабые стороны. Война, подчеркнул он, — это процесс, когда "менять коней на переправе" сложнее и опаснее. Менять, отметил он, отдельных министров можно, и это периодически происходит.

"Менять весь Кабмин, мне кажется, это болезненно. Но президент считает иначе, что нам нужно какое-то большее усиление к зиме. Нужна какая-то новая политика, нужны новые подходы", — заметил он.

По словам политика, следующая зима будет очень тяжелой, тяжелее предыдущей. И вопроса не столько в температуре – проблема в том, наша энергетика не восстановилась от последствий предыдущих ударов и они продолжают наноситься.

"Я думаю, что это будет самым серьезным вызовом, с которым нам придется столкнуться. Видимо, под это был обновлен кабинет министров", — отметил Бужанский.

Народный депутат отметил, что парламент ждет программу правительства — реальный план первоочередных шагов. А получив ее, нардепы могут оценить, какие новые механизмы предлагают.

"Видимо, есть надежды и ожидания у президента относительно того, что будет какой-то резкий, качественный скачок. Упор еще раз подчеркну, прежде всего, на энергетику, на подготовку к зиме, на том, чтобы мы прошли эту зиму", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о позиции Зеленского.