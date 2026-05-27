В Раде не скрывают возмущения: сезон летних страшилок открыт

Кречмаровская Наталия
Украинцев предупреждают о длительных отключениях света из-за повышения температуры воздуха. Об этом сообщал и экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что "сезон летних энергетических страшилок открыт". По его словам, если будут вражеские удары, если включат кондиционеры, то могут быть отключения. Однако отключений может и не быть.
Что касается заявлений Кудрицкого, то нардеп заметил: неправильно говорить, что генерация разрушена. Она не разрушена, а повреждена и восстанавливается, акцентировал политик.
По словам народного депутата, уже есть избыток солнечной энергии.
