В Раде не скрывают возмущения: сезон летних страшилок открыт

Украинцев предупреждают о длительных отключениях света из-за повышения температуры воздуха. Об этом сообщал и экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Верховная Рада.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что "сезон летних энергетических страшилок открыт". По его словам, если будут вражеские удары, если включат кондиционеры, то могут быть отключения. Однако отключений может и не быть.

"Для меня это прямо сейчас такой перерыв на энергетическом фронте. Просто так называемым экспертам, им нужно напоминать что-то о себе, они напоминают", — объяснил политик.

Что касается заявлений Кудрицкого, то нардеп заметил: неправильно говорить, что генерация разрушена. Она не разрушена, а повреждена и восстанавливается, акцентировал политик.

"И восстанавливают генерацию как частные компании, так и государственные компании. То, что они об этом не рассказывают на каждом углу, правильно делают. И не надо об этом рассказывать. И так же атомный блок ремонтируется, и вводится дополнительная мощность того же солнца", — пояснил парламентарий.

По словам народного депутата, уже есть избыток солнечной энергии.

"Поэтому это очевидные вещи, и я думаю, не надо сейчас еще больше паники для украинцев нагнетать. Но в чем соглашаюсь, возможны, если там будут какие-то критические температуры, отключения возможно и будут. Однако ничего кардинального и катастрофического не будет точно", — резюмировал народный депутат.

