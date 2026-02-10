У Раді хапаються за голову: влада жорстко обходиться з військовими

Рубрики
Завершується четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України, а влада намагається економити на військових.
Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що держава не може економити на поранених захисниках — вони не мають залишатися без виплат!
Політик зауважив, що сучасна війна – це передусім FPV-дрони й осколкові ураження. У більшості випадків після надання медичної допомоги ВЛК класифікує такі поранення як “легкі”: кістки цілі, внутрішні органи не ушкоджені, загрози життю немає. І в результаті, як пояснив народний депутат, військові з легкими та середніми травмами залишаються без виплат під час лікування — без коштів на реабілітацію, родину, елементарні потреби.
Народний депутат переконаний, що цю несправедливість потрібно виправити. За його словами, необхідно ухвалити рішення, щоб виплата у 100 тис. грн зберігалася на весь період відпустки у зв’язку з пораненням — незалежно від його тяжкості. Якщо військовий перебуває на лікарняному менше ніж місяць, кошти нараховуються пропорційно фактичному часу.
