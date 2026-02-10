У Раді хапаються за голову: влада жорстко обходиться з військовими

Завершується четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України, а влада намагається економити на військових.

Військові. Ілюстративне фото

Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що держава не може економити на поранених захисниках — вони не мають залишатися без виплат!

“Влада знову “економить”. Але, як завжди, не на собі. А на тих, хто сьогодні найменш захищений: на військових, чиї зарплати не зростають уже третій рік поспіль, на пенсіонерах, на вчителях. Тепер ця "економія" дійшла до поранених захисників. Чинна система виписана так, що грошову винагороду в 100 тисяч гривень виплачують лише після тяжких травмувань”, — пояснив народний депутат.

Політик зауважив, що сучасна війна – це передусім FPV-дрони й осколкові ураження. У більшості випадків після надання медичної допомоги ВЛК класифікує такі поранення як “легкі”: кістки цілі, внутрішні органи не ушкоджені, загрози життю немає. І в результаті, як пояснив народний депутат, військові з легкими та середніми травмами залишаються без виплат під час лікування — без коштів на реабілітацію, родину, елементарні потреби.

Народний депутат переконаний, що цю несправедливість потрібно виправити. За його словами, необхідно ухвалити рішення, щоб виплата у 100 тис. грн зберігалася на весь період відпустки у зв’язку з пораненням — незалежно від його тяжкості. Якщо військовий перебуває на лікарняному менше ніж місяць, кошти нараховуються пропорційно фактичному часу.

“Тут не має бути місця для політичних ігор. Не хоче влада підтримувати проєкт опозиції — нехай реєструє такий самий від себе. Ми все одно проголосуємо, бо мова не про піар, а про людей!”, — підсумував політик.

