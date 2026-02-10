В Раде хватаются за голову: власть жестко обращается с военными

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Завершается четвертый год полномасштабной войны России против Украины, а власти пытаются экономить на военных.
Военные. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что государство не может экономить на раненых защитниках — они не должны оставаться без выплат!
Политик отметил, что современная война — это, прежде всего, FPV-дроны и осколочные поражения. В большинстве случаев после оказания медицинской помощи ВЛК классифицирует такие ранения как "легкие": кости целые, внутренние органы не повреждены, угрозы жизни нет. И в результате, как объяснил народный депутат, военные с легкими и средними травмами остаются без выплат во время лечения – без средств на реабилитацию, семью, элементарные нужды.
Народный депутат убежден, что эту несправедливость следует исправить. По его словам, необходимо принять решение, чтобы выплата в 100 тыс. грн сохранялась на весь период отпуска по ранению — независимо от его тяжести. Если военный находится на больничном менее месяца, средства начисляются пропорционально фактическому времени.
