В Раде хватаются за голову: власть жестко обращается с военными

Завершается четвертый год полномасштабной войны России против Украины, а власти пытаются экономить на военных.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что государство не может экономить на раненых защитниках — они не должны оставаться без выплат!

"Власть снова "экономит". Но, как всегда, не на себе. А на тех, кто сегодня наименее защищен: на военных, чьи зарплаты не растут уже третий год подряд, на пенсионерах, на учителях. Теперь эта "экономия" дошла до раненых защитников. Действующая система выписана так, что денежное вознаграждение в 100 тысяч гривен выплачивается только после тяжелых травм", — пояснил народный депутат.

Политик отметил, что современная война — это, прежде всего, FPV-дроны и осколочные поражения. В большинстве случаев после оказания медицинской помощи ВЛК классифицирует такие ранения как "легкие": кости целые, внутренние органы не повреждены, угрозы жизни нет. И в результате, как объяснил народный депутат, военные с легкими и средними травмами остаются без выплат во время лечения – без средств на реабилитацию, семью, элементарные нужды.

Народный депутат убежден, что эту несправедливость следует исправить. По его словам, необходимо принять решение, чтобы выплата в 100 тыс. грн сохранялась на весь период отпуска по ранению — независимо от его тяжести. Если военный находится на больничном менее месяца, средства начисляются пропорционально фактическому времени.

"Здесь не должно быть места для политических игр. Не хотят власти поддерживать проект оппозиции — пусть регистрируют такой же от себя. Мы все равно проголосуем, потому что речь не о пиаре, а о людях!", — подытожил политик.

