У Раді хапаються за голову: що прирікає країну на великі проблеми

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У вівторок, 28 квітня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації. Однак нардепи вказали на нераціональні витрати грошей під час війни.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що український парламент та й загалом Україна — унікальні. Пояснив, що Рада під час розгляду питання продовження воєнного стану нагадувала не робочий майданчик, а світський раут. Хоча питання, за його словами, — це не жарти. Однак проблема, зазначив політик, не тільки в цьому.
За його словами, можна було б кожному військовому підвищити базову зарплату на 8 тис. грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми з мобілізацією, а саме з ТЦК масштабуються. Заходи оповіщення на вулицях вже давно перейшли в бусифікацію, однак події останніх днів показали, що військовослужбовці ТЦК вимагали хабарі. У Верховній Раді назвали єдину альтернативу. Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що якщо курс влади не зміниться, то мобілізацію доведеться, швидше за все посилювати.