Головна Новини Політика України 2026 У Раді хапаються за голову: що прирікає країну на великі проблеми
У Раді хапаються за голову: що прирікає країну на великі проблеми

Народний депутат Ар’єв зазначив, що можна було б підвищити зарплату військовим замість фінансування популістських програм

28 квітня 2026, 18:26
Кречмаровская Наталия

У вівторок, 28 квітня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації. Однак нардепи вказали на нераціональні витрати грошей під час війни. 

У Раді хапаються за голову: що прирікає країну на великі проблеми

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що український парламент та й загалом Україна — унікальні. Пояснив, що Рада під час розгляду питання продовження воєнного стану нагадувала не робочий майданчик, а світський раут. Хоча питання, за його словами, — це не жарти. Однак проблема, зазначив політик, не тільки в цьому. 

“Ми продовжуємо воєнний стан, але при цьому 100 мільярдів гривень на рік витрачаються на якісь популістські програми — на кешбеки, на єБаки, на скринінги та інші тиринги”, — зауважив парламентар. 

За його словами, можна було б кожному військовому підвищити базову зарплату на 8 тис. грн. 

“І воююча країна, яка тринькає гроші, невідомо за що, але при цьому, при атаці такого потужного ворога, не підтримує своїх військових, приречена на великі проблеми. У мене одне питання до вас. Ми будемо нарешті підтримувати власну армію не тільки голосуванням за продовження воєнного стану, а й конкретними рішеннями, які випливають у фінансову підтримку Збройних Сил?”, — підсумував політик звернення до колег. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми з мобілізацією, а саме з ТЦК масштабуються. Заходи оповіщення на вулицях вже давно перейшли в бусифікацію, однак події останніх днів показали, що військовослужбовці ТЦК вимагали хабарі. У Верховній Раді назвали єдину альтернативу. Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що якщо курс влади не зміниться, то мобілізацію доведеться, швидше за все посилювати.




Джерело: https://www.facebook.com/reel/26666521079668861
