У Раді хапаються за голову: що прирікає країну на великі проблеми

У вівторок, 28 квітня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації. Однак нардепи вказали на нераціональні витрати грошей під час війни.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що український парламент та й загалом Україна — унікальні. Пояснив, що Рада під час розгляду питання продовження воєнного стану нагадувала не робочий майданчик, а світський раут. Хоча питання, за його словами, — це не жарти. Однак проблема, зазначив політик, не тільки в цьому.

“Ми продовжуємо воєнний стан, але при цьому 100 мільярдів гривень на рік витрачаються на якісь популістські програми — на кешбеки, на єБаки, на скринінги та інші тиринги”, — зауважив парламентар.

За його словами, можна було б кожному військовому підвищити базову зарплату на 8 тис. грн.

“І воююча країна, яка тринькає гроші, невідомо за що, але при цьому, при атаці такого потужного ворога, не підтримує своїх військових, приречена на великі проблеми. У мене одне питання до вас. Ми будемо нарешті підтримувати власну армію не тільки голосуванням за продовження воєнного стану, а й конкретними рішеннями, які випливають у фінансову підтримку Збройних Сил?”, — підсумував політик звернення до колег.

