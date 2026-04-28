В Раде хватаются за голову: что обрекает страну на большие проблемы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: что обрекает страну на большие проблемы

Народный депутат Арьев отметил, что можно было бы повысить зарплату военным вместо финансирования популистских программ

28 апреля 2026, 18:26
Кречмаровская Наталия

Во вторник, 28 апреля, Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации. Однако нардепы указали на нерациональные расходы денег во время войны.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что украинский парламент и вообще Украина — уникальны. Объяснил, что Совет при рассмотрении вопроса продления военного положения напоминал не рабочую площадку, а светский раут. Хотя вопрос, по его словам, – это не шутки. Однако проблема, указал политик, не только в этом.

"Мы продолжаем военное состояние, но при этом 100 миллиардов гривен в год тратятся на какие-то популистские программы — на кэшбеки, на Баки, на скрининги и другие тыринги", — отметил парламентарий.

По его словам, можно было каждому военному повысить базовую зарплату на 8 тыс. грн.

"И воюющая страна, транжирящая деньги, неизвестно за что, но при этом, при атаке такого мощного врага, не поддерживает своих военных, обречена на большие проблемы. У меня один вопрос к вам. Мы будем наконец-то поддерживать собственную армию не только голосованием за продление военного положения, но и конкретными решениями, вытекающими в финансовую поддержку Вооруженных Сил?”, — подытожил политик обращения к коллегам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы с мобилизацией, а именно с ТЦК масштабируются. Меры оповещения на улицах уже давно перешли в бусификацию, однако события последних дней показали, что военнослужащие ТЦК потребовали взятки. В Верховной Раде назвали единственную альтернативу. Народный депутат Алексей Кучеренко предположил, что если курс власти не изменится, то мобилизацию придется скорее усиливать.




Источник: https://www.facebook.com/reel/26666521079668861
