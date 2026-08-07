В Раде хватаются за голову: что на самом деле скрывают от украинцев

Следующая зима в Украине будет чрезвычайно сложной – об этом неоднократно предупреждали и топ-руководство Украины, и эксперты. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену правительства необходимостью качественно подготовить страну к следующему отопительному сезону.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

На днях премьер Сергей Корецкий сообщил, что правительство завершило аудит выполнения планов стойкости. Он отметил, что получена полная картина по каждому направлению: что уже выполнено, какие работы продолжаются, где существуют критические отставания и какие решения необходимо принимать немедленно. Также, по его словам, во время аудита проанализированы:

объемы финансирования;

потребности;

состояние реализации мер в каждом регионе;

отдельно – ситуацию в Киеве, где масштаб рисков и угроз наибольший.

По словам народной депутатки Нины Южаниной, хорошо, что теперь уже и премьер-министр владеет реальной ситуацией.

"О том, это вся информация, которую получило общество. Если аудит завершен, то логично было бы обнародовать его результаты. Что именно выполнено? Где выявлены критические отставания? Какие решения нужно принять немедленно? Потому что, кажется, они должны быть. Кто будет отвечать за то, что не было сделано? Если отдельно анализировалась ситуация в Киеве, то что показал этот аудит?”, — отметила она.

Политик подчеркнула, что вопрос — что происходит в столице — интересует каждого жителя города.

"Кстати, осознает ли власть, что от ответов на эти вопросы зависит принятие решений многими семьями, в том числе. Вскоре 1 сентября", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вероятнее всего в 2027 году возрастут тарифы на газ и электроэнергию.