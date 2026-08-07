В Раде хватаются за голову: что на самом деле скрывают от украинцев

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Кречмаровская Наталия
Следующая зима в Украине будет чрезвычайно сложной – об этом неоднократно предупреждали и топ-руководство Украины, и эксперты. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену правительства необходимостью качественно подготовить страну к следующему отопительному сезону.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
На днях премьер Сергей Корецкий сообщил, что правительство завершило аудит выполнения планов стойкости. Он отметил, что получена полная картина по каждому направлению: что уже выполнено, какие работы продолжаются, где существуют критические отставания и какие решения необходимо принимать немедленно. Также, по его словам, во время аудита проанализированы:
объемы финансирования;
потребности;
состояние реализации мер в каждом регионе;
отдельно – ситуацию в Киеве, где масштаб рисков и угроз наибольший.
По словам народной депутатки Нины Южаниной, хорошо, что теперь уже и премьер-министр владеет реальной ситуацией.
Политик подчеркнула, что вопрос — что происходит в столице — интересует каждого жителя города.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вероятнее всего в 2027 году возрастут тарифы на газ и электроэнергию.