У Раді хапаються за голову: розповіли про масштабну схему виведення коштів з України

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Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді розглядають законопроєкти щодо нових податків, а з України виводять мільярди гривень.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що з країни зникло майже 200 млрд грн. За його словами, через мережу з понад двох тисяч фірм-одноденок було виведено з України 198 млрд грн. Політик переконаний, що податкова не могла не бачити, як тисячі компаній створювалися на одних і тих самих осіб, відмивали кошти, виводили їх за кордон і зникали.
За словами політика, 198 млрд грн — це третина річного дефіциту бюджету, через який у 2024 році влада підвищувала українцям податки. Нардеп наголосив, для того, щоб удвічі підняти мінімальну пенсію, потрібно трохи більше, ніж 20 млрд грн на рік. Тобто суми, яку було виведено через цю схему, за його словами, вистачило б на підвищення майже вдесятеро.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді шокували правдою про війну.