У Раді хапаються за голову: розповіли про масштабну схему виведення коштів з України

У Верховній Раді розглядають законопроєкти щодо нових податків, а з України виводять мільярди гривень.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що з країни зникло майже 200 млрд грн. За його словами, через мережу з понад двох тисяч фірм-одноденок було виведено з України 198 млрд грн. Політик переконаний, що податкова не могла не бачити, як тисячі компаній створювалися на одних і тих самих осіб, відмивали кошти, виводили їх за кордон і зникали.

“Неможливо було провести такі операції і без контролю з боку Держфінмоніторингу! Це якраз той запобіжник, який створюється державою для того, щоб такі схеми не будувалися! Проте коли треба підняти податки, заблокувати накладні підприємцям чи вигадати нові обмеження для бізнесу – влада працює дуже оперативно. Натомість коли з країни виводять майже 200 млрд грн, у посадовців та контролюючих органів раптом “погіршується зір” і вони демонструють дивовижну безпорадність!”, — наголосив народний депутат.

За словами політика, 198 млрд грн — це третина річного дефіциту бюджету, через який у 2024 році влада підвищувала українцям податки. Нардеп наголосив, для того, щоб удвічі підняти мінімальну пенсію, потрібно трохи більше, ніж 20 млрд грн на рік. Тобто суми, яку було виведено через цю схему, за його словами, вистачило б на підвищення майже вдесятеро.

“Саме тому сьогодні потрібно шукати не лише виконавців цієї схеми. Потрібно встановити, хто дозволив їй існувати, хто роками не помічав очевидного і прикривав її своєю бездіяльністю!”, — резюмував політик.

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