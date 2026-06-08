В Раде хватаются за голову: рассказали о масштабной схеме вывода средств из Украины

В Верховной Раде рассматривают законопроекты о новых налогах, а из Украины выводят миллиарды гривен.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что из страны исчезло около 200 млрд грн. По его словам, через сеть из более двух тысяч фирм-однодневок было выведено из Украины 198 млрд грн. Политик убежден, что налоговая не могла не видеть, как тысячи компаний создавались на одних и тех же лиц, отмывали средства, выводили их за границу и исчезали.

"Невозможно было провести такие операции и без контроля со стороны Госфинмониторинга! Это как раз тот предохранитель, который создается государством для того, чтобы такие схемы не строились! Однако когда нужно поднять налоги, заблокировать накладные предпринимателям или придумать новые ограничения для бизнеса — власть работает очень оперативно. Зато когда из страны выводят почти 200 млрд грн, у чиновников и контролирующих органов вдруг "ухудшается зрение" и они демонстрируют удивительную беспомощность!", — подчеркнул народный депутат.

По словам политика, 198 млрд грн – это треть годового дефицита бюджета, из-за которого в 2024 году власти повышали украинцам налоги. Нардеп подчеркнул, для того, чтобы вдвое поднять минимальную пенсию, нужно чуть больше 20 млрд грн в год. То есть суммы, выведенной через эту схему, по его словам, хватило бы на повышение почти в десять раз.

"Именно поэтому сегодня нужно искать не только исполнителей этой схемы. Нужно установить, кто позволил ей существовать, кто годами не замечал очевидного и прикрывал ее бездействием!", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде шокировали правдой о войне.



