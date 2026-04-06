В Раде бьют тревогу: куда нардепы толкают Украину

В Верховной Раде обсуждают вопросы запрета Telegram – однако такое решение поддерживают не все народные избранники.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что парламентская оппозиция, вероятно, задалась целью убить свободу слова в украинском интернете. Объяснил, что на согласительном совете представители одной из оппозиционных фракций снова потребовали внесения в повестку дня законопроекта, ограничивающего использование Telegram.

При этом объяснил — они четко отдают себе отчет, что подавляющее большинство украинских граждан использует мессенджеры, и в частности этот, как основной источник получения новостей. Telegram используют украинские военные, журналисты, блогеры, в том числе как средство контрпропаганды и борьбы с дезинформационными и когнитивными кампаниями врага. А также для разоблачения фактов коррупции, злоупотреблений и нарушений прав человека.

"Очевидно, что эта анти-Telegram кампания не имеет ничего общего с защитой интересов людей, демократией и национальной безопасностью. Создается впечатление, что единственная цель этих усилий — добиться того, чтобы Украина пополнила ряды группы лидеров цифрового авторитаризма наряду с КНДР, Россией и Ираном. Не думаю, что наше государство должно бороться за какие-то "главные места" в этом списке. Поэтому "джихад" против Telegram не поддерживаю и своих коллег призываю сделать то же самое", — подытожил политик.

