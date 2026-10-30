У Раді б’ють на сполох: держава роздає гроші, поки бракує на критичні потреби

Державний бюджет опинився в центрі дискусії через розподіл коштів і пріоритети фінансування. Питання викликає не лише обсяг державних витрат, а й те, наскільки вони відповідають нагальним потребам країни та громадян.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура розкритикував видатки державного бюджету, зазначивши, що на “єБачок” є гроші, а на швидкі немає.

“То "зимова тисяча", то "Національний кешбек", то черговий "єБачок". Попередній Уряд роздавав гроші направо й наліво. І я неодноразово критикував такий підхід!”, — наголосив він.

Політик зауважив, що відповідно до Конституції, Україна — соціальна держава. Але, зазначив, це не означає, що потрібно роздавати бюджетні кошти всім підряд: і чиновникам з величезними зарплатами, і бізнесменам, які їздять на мерседесах, незалежно від того, чи потребують вони допомоги.

"У нас мільйони пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених родин, яким справді потрібна реальна підтримка, а не декларативна подачка. Саме про них держава має думати насамперед! А тепер дійшли до іншої крайності. До останнього часу громади не могли оплатити навіть пальне для карет швидкої допомоги. Серйозно?!”, — зауважив політик.

Парламентар підсумував, що допомагати тим, хто цього потребує, — обов’язок держави, а не просто вигадувати чергові програми для красивих звітів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі обурюються, що не всі необхідні правки були враховані, а бюджет загалом називають антисоціальним. Нардеп Качура розкритикував владу за розмір пенсії, який передбачено в держбюджеті.