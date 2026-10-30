В Раде бьют тревогу: государство раздает деньги, пока не хватает на критические нужды

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Кречмаровская Наталия
Государственный бюджет оказался в центре дискуссии из-за распределения средств и приоритетов финансирования. Вопрос вызывает не только объем государственных расходов, но и то, насколько они отвечают неотложным потребностям страны и граждан.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура раскритиковал расходы государственного бюджета, отметив, что на еБачок есть деньги, а на скорые нет.
Политик отметил, что согласно Конституции, Украина – социальное государство. Но, отметил, это не значит, что нужно раздавать бюджетные средства всем подряд: и чиновникам с огромными зарплатами, и бизнесменам, которые ездят на мерседесах, независимо от того, нуждаются ли они в помощи.
Парламентарий подытожил, что помогать нуждающимся — обязанность государства, а не просто придумывать очередные программы для красивых отчетов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии возмущаются, что не все необходимые правки были учтены, а бюджет называют антисоциальным. Нардеп Качура подверг критике власти за размер пенсии, предусмотренный в госбюджете.