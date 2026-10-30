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В Раде бьют тревогу: государство раздает деньги, пока не хватает на критические нужды

Народный депутат Качура рассказал, на что тратят деньги вместо решения критически важных вопросов

30 октября 2026, 19:01
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Кречмаровская Наталия

Государственный бюджет оказался в центре дискуссии из-за распределения средств и приоритетов финансирования. Вопрос вызывает не только объем государственных расходов, но и то, насколько они отвечают неотложным потребностям страны и граждан.

В Раде бьют тревогу: государство раздает деньги, пока не хватает на критические нужды

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура раскритиковал расходы государственного бюджета, отметив, что на еБачок есть деньги, а на скорые нет.

"То "зимняя тысяча", то "Национальный кешбэк", то очередной "еБачок". Предыдущее правительство раздавало деньги направо и налево. И я неоднократно критиковал такой подход!", — подчеркнул он.

Политик отметил, что согласно Конституции, Украина – социальное государство. Но, отметил, это не значит, что нужно раздавать бюджетные средства всем подряд: и чиновникам с огромными зарплатами, и бизнесменам, которые ездят на мерседесах, независимо от того, нуждаются ли они в помощи.

"У нас миллионы пенсионеров, людей с инвалидностью, малообеспеченных семей, которым действительно нужна реальная поддержка, а не декларативная подачка. Именно о них государство должно думать прежде всего! А теперь дошли до другой крайности. До последнего времени общины не могли оплатить даже горючее для карет скорой помощи. Серьезно?!", — отметил политик.

Парламентарий подытожил, что помогать нуждающимся — обязанность государства, а не просто придумывать очередные программы для красивых отчетов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии возмущаются, что не все необходимые правки были учтены, а бюджет называют антисоциальным. Нардеп Качура подверг критике власти за размер пенсии, предусмотренный в госбюджете.



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Источник: https://www.facebook.com/reel/1530269835606472/
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