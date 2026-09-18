У Раді б’ють на сполох: це шлях до капітуляції України

Масштаби економічної кризи в Україні вражають — дефіцит бюджету рахують в десятках мільярдів доларів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Фріз пояснила, що дефіцит бюджету не виник раптово. Він є наслідком використання бюджетних коштів, популізму та піару влади, нераціонального планування та абсурдних бюджетних пріоритетів, зауважила політик.

“Ризики були очевидні ще під час формування бюджету, але суспільству їх належно не пояснили. Додаткова потреба у фінансуванні може сягати близько 27 млрд дол., або понад 1 трлн грн. Лише дефіцит фінансування оборони до кінця 2026 року оцінюється в понад 1 трлн грн. Водночас в червні з програми розвитку та закупівлі озброєння було знято 40 млрд грн загального фонду. Влада має пояснити, чому в умовах війни ці видатки вважалися другорядними”, — пояснила народна депутатка.

Причиною дефіциту стало і додаткове навантаження створюють закупівля техніки й боєприпасів, виробництво дронів, ППО, виплати військовим і нові бойові контракти, які не були передбачені в бюджеті Міноборони на цей рік в таких обсягах. Ірина Фріз переконана, якщо ці потреби не були повністю враховані, уряд мав заздалегідь повідомити про ризик дефіциту.

Криза, за словами народної депутатки, серйозна. Саме тому, наголосила вона, розвʼязання має бути повʼязано з негайним аудитом та переглядом бюджету, а не точковими скороченнями.

Ірина Фріз вказує на конкретні кроки, які необхідні:

1. Скоротити всі некритичні видатки: державний апарат, проєкти розвитку, консультативні структури, наглядові ради та програми, які не впливають безпосередньо на оборону або соціальну стабільність,

2. Рішення щодо зобов’язань перед партнерами, оскільки від цього залежить залучення макрофінансової підтримки. Тут мають спільно працювати усі гілки влади, наголосила політик.

3. Збільшення внутрішніх доходів. Контрабанда, тіньова економіка, корупція на митниці та неефективне адміністрування податків позбавляють бюджет значних коштів.

Що потрібно зробити:

провести повну ревізію всіх бюджетних програм;

спрямувати вивільнені кошти на оборону та базові соціальні виплати;

прискорити ухвалення законів, необхідних для міжнародної допомоги;

посилити контроль за митницею та податковою;

оприлюднити поквартальний план фінансування дефіциту;

регулярно звітувати парламенту й суспільству про використання коштів.

Ірина Фріз пояснила, що критичні соціальні виплати в умовах кризи можна зберегти, але для цього доведеться скоротити другорядні програми й жорстко контролювати бюджет.

Перший пріоритет, за її словами, фронт, озброєння, боєприпаси, дрони, ППО, логістика та виплати військовим. Закривати другий рік поспіль за залишковим принципом оборонні видатки — це шлях до капітуляції, переконана вона.

Другий пріоритет — пенсії, базові соціальні виплати та зарплати бюджетників. Уряд заявляє, що проблем із ними не очікує, але парламент має контролювати не лише обіцянки, а й джерела фінансування.

“Усі інші програми доведеться оцінювати за принципом необхідності їх державі під час війни. Частину з них потрібно скоротити, перенести або фінансувати лише після забезпечення оборони та базових соціальних зобов’язань… с

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