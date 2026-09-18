В Раде бьют тревогу: это путь к капитуляции Украины

Масштабы экономического кризиса в Украине впечатляют – дефицит бюджета считают в десятках миллиардов долларов.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Фриз пояснила, что дефицит бюджета не возник внезапно. Он является результатом использования бюджетных средств, популизма и пиара власти, нерационального планирования и абсурдных бюджетных приоритетов, отметила политик.

"Риски были очевидны еще при формировании бюджета, но обществу их должным образом не объяснили. Дополнительная потребность в финансировании может достигать около 27 млрд долл., или более 1 трлн грн. Только дефицит финансирования обороны до конца 2026 года оценивается более чем в 1 трлн грн общего фонда. В июне с программы развития и закупки вооружения было снято 40 млрд грн общего фонда. Власти должны объяснить, почему в условиях войны эти расходы считались второстепенными”, — объяснила народная депутат.

Причиной дефицита стала и дополнительная нагрузка, которую создала закупка техники и боеприпасов, производство дронов, ПВО, выплаты военным и новые боевые контракты, которые не были предусмотрены в бюджете Минобороны на этот год в таких объемах. Ирина Фриз убеждена, что если эти потребности не были полностью учтены, правительство должно было заранее сообщить о риске дефицита.

Кризис, по словам народной депутатки, серьезный. Именно поэтому, подчеркнула она, решение должно быть связано с немедленным аудитом и пересмотром бюджета, а не точечными сокращениями.

Ирина Фриз указывает на конкретные шаги, которые необходимы:

1. Сократить все некритические расходы: государственный аппарат, проекты развития, консультативные структуры, наблюдательные советы и программы, не влияющие непосредственно на оборону или социальную стабильность,

2. Решение об обязательствах перед партнерами, поскольку от этого зависит привлечение макрофинансовой поддержки. Здесь должны совместно работать все ветви власти, подчеркнула политик.

3. Увеличение внутренних доходов. Контрабанда, теневая экономика, коррупция на таможне и неэффективное администрирование налогов лишают бюджет значительных средств.

Что нужно сделать:

провести полную ревизию всех бюджетных программ;

направить высвободившиеся средства на оборону и базовые социальные выплаты;

ускорить принятие законов, необходимых для международной помощи;

усилить контроль за таможней и налоговой;

обнародовать поквартальный план финансирования дефицита;

регулярно отчитываться парламенту и обществу об использовании средств.

Ирина Фриз объяснила, что критические социальные выплаты в условиях кризиса можно сохранить, но для этого придется сократить второстепенные программы и жестко контролировать бюджет.

Первый приоритет, по ее словам, — фронт, вооружение, боеприпасы, дроны, ПВО, логистика и выплаты военным. Закрывать второй год подряд по остаточному принципу оборонные расходы – это путь к капитуляции, убеждена она.

Второй приоритет – пенсии, базовые социальные выплаты и зарплаты бюджетников. Правительство заявляет, что проблем с ними не ожидает, но парламент должен контролировать не только обещания, но источники финансирования.

"Все остальные программы придется оценивать по принципу необходимости их государству во время войны. Часть из них нужно сократить, перенести или финансировать только после обеспечения обороны и базовых социальных обязательств... Украина может выстоять, но не за счет умалчивания проблем. Нужно профессиональное и ответственное планирование и четкое правило: сначала оборона и базовая социальная защита, потом все остальное”, — подытожила народная депутат.

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