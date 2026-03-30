У Раді б’ють на сполох: це рішення ЄС буде неприхованим політичним цинізмом

Західна преса ошелешила новиною — у черзі на вступ до ЄС можуть з’явитися нові, більш “привабливі” кандидати, які потенційно здатні потіснити Україну. У Раді відреагували на інформацію та пояснили, що означатиме таке рішення Європейського Союзу.

Народний депутат Данило Гетманцев пояснив, що не має нічого проти членства Ісландії або Норвегії у ЄС, якщо ці країни вирішать доєднатися до Союзу.

“Але сама по собі така розстановка пріоритетів з боку наших європейських партнерів буде неприхованим політичним цинізмом. Адже нація, яка зі зброєю у руках, жертвуючи життями власних громадян, своєю економікою, відстоює європейський вибір, не може бути поставлена у “чергу на вступ”, бо є більш “привабливі і заможні” кандидати. Тим більше коли самі партнери визнають, що ця нація захищає європейську безпеку, європейський спосіб життя, і закликають український народ триматися ще рік, два чи три”, — зазначив він.

Політик, пояснюючи своє розуміння питання європейської інтеграції України, зазначає, що це не про політичне рішення. За його словами, це тест для Європи на готовність слідувати задекларованим цінностям і цілям, які зараз захищає Україна і платить за це величезну ціну.

“Це вибір ідентичності: що таке Європа – унікальний союз, заснований на повазі до цінностей (Ст. 2 THE TREATY ON EUROPEAN UNION). Або – “клуб” для заможних членів, що готові платити щедрий внесок. Але чи наш внесок у безпеку ЄС не надто щедрий і щирий?”, — зазначив нардеп.

За словами Гетманцева, Україна прекрасно розуміє, що для вступу потрібно вносити системні зміни у законодавство, проводити необхідні соціально-економічні реформи.

“Це наше завдання, і воно буде виконане. На це є політична воля. Але політична воля має бути в у наших європейських партнерів. Потрібна чітка відповідь про перспективи та строки європейської інтеграції України. А не тільки обіцянки кредитів і заклики воювати, поки європейський клуб буде поповнюватися новими “привабливими” членами”, — підсумував політик.

