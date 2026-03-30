В Раде бьют тревогу: это решение ЕС будет нескрываемым политическим цинизмом

Западная пресса ошарашила новостью — в очереди на вступление в ЕС могут появиться новые, более привлекательные кандидаты, которые потенциально способны потеснить Украину. В Раде отреагировали на информацию и объяснили, что будет значить такое решение Европейского Союза.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев объяснил, что не имеет ничего против членства Исландии или Норвегии в ЕС, если эти страны решат присоединиться к Союзу.

"Но сама по себе такая расстановка приоритетов со стороны наших европейских партнеров будет нескрываемым политическим цинизмом. Ведь нация, которая с оружием в руках, жертвуя жизнями собственных граждан, своей экономикой, отстаивает европейский выбор, не может быть поставлена в "очередь на вступление", потому что есть более "привлекательные и богатые" кандидаты". Тем более, когда сами партнеры признают, что эта нация защищает европейскую безопасность, европейский образ жизни, и призывают украинский народ держаться еще год, два или три”, — отметил он.

Политик, объясняя свое понимание вопроса европейской интеграции Украины, отмечает, что это не политическое решение. По его словам, это тест для Европы на готовность следовать задекларированным ценностям и целям, которые сейчас защищает Украина и платит за это огромную цену.

"Это выбор идентичности: что такое Европа – уникальный союз, основанный на уважении к ценностям (Ст. 2 THE TREATY ON EUROPEAN UNION). Или – "клуб" для состоятельных членов, готовых платить щедрый взнос. Но наш вклад в безопасность ЕС не слишком ли щедрый и искренний?”, — отметил нардеп.

По словам Гетманцева, Украина прекрасно понимает, что для вступления следует вносить системные изменения в законодательство, проводить необходимые социально-экономические реформы.

"Это наша задача, и она будет выполнена. На это есть политическая воля. Но политическая воля должна быть у наших европейских партнеров. Нужен четкий ответ о перспективах и сроках европейской интеграции Украины. А не только обещания кредитов и призывы воевать, пока европейский клуб будет пополняться новыми "привлекательными" членами", — подытожил политик.

