У партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець: хто претендує на владу

На тлі чуток про можливість виборів, яких у найближчі півроку точно не буде, почали з’являтися дані опитувань з електоральними рейтингами потенційних кандидатів на посаду президента України і можливих учасників парламентських виборів. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.
Експерт зазначає, що є дані невідомих структур, достовірність яких він не береться оцінити. При цьому, зауважує Володимир Фесенко, варто звернути увагу, що серед потенційних учасників виборів поруч з відомими і потенційно можливими гравцями починають згадувати мера Харкова Ігоря Терехова (йому дають аж 5% на президентських виборах), а серед учасників парламентських виборів – партію І. Терехова і В. Кіма (їх рейтинг оцінюють в 5,5%). У грудні 2025 року у своєму опитуванні цю партію поставив у свій рейтинговий список центр SOCIS. За їх даними на той момент за партію Терехова-Кіма готові були голосувати 2,8% (від загальної кількості респондентів), а серед тих, хто визначився і буде голосувати – 4%. І ця партія обходила ОПЗЖ за рейтингами. Але це було в грудні.
Політолог продовжує, у січні і лютому 2026 року Україна пережила дуже складну енергетичну ситуацію. І у контексті цих подій в позитивному сенсі неодноразово згадували мера Харкова.
Він додає, схоже, що за рейтингами, ця потенційна партія дійсно стає одним з фаворитів майбутніх парламентських виборів.
Володимир Фесенко зазначає, рейтинги партії Терехова-Кіма напевно зросли на тлі зимових подій. За словами експерта, у нього є дані закритого опитування відомого і авторитетного соціологічного центра, який не публікує електоральні рейтинги, тому що вважає неетичним робити це під час повномасштабного російського вторгнення, але, все ж таки, досліджує цю тему. За даними їх опитування в середині лютого за партійними списками лідирує партія Зеленського-Буданова-Федорова – за них готові голосувати 17% від усіх респондентів і 24% від тих, хто визначився. На другому місці партія Залужного, їх рейтинги – 14% (19%) відповідно. Партія "Європейська солідарність" на третьому місті – 8% (12%). На четвертому місці умовна партія "Азов" — 8% (11%). На п’ятому місці – партія мера Харкова Терехова — 6% (8%).
