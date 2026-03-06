В партийной гонке появляется еще один перспективный игрок: кто претендует на власть

На фоне слухов о возможности выборов, которых в ближайшие полгода точно не будет, начали появляться данные опросов с электоральными рейтингами потенциальных кандидатов в президенты Украины и возможных участников парламентских выборов. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

Эксперт отмечает, что есть данные неизвестных структур, достоверность которых он не берется оценить. При этом, замечает Владимир Фесенко, стоит обратить внимание, что среди потенциальных участников выборов рядом с известными и потенциально возможными игроками начинают вспоминать мэра Харькова Игоря Терехова (ему дают 5% на президентских выборах), а среди участников парламентских выборов – партию И. Терехова и В. Кима (их 5 рейтинг оценивают). В декабре 2025 г. в своем опросе эту партию поставил в свой рейтинговый список центр SOCIS. По их данным, на тот момент за партию Терехова-Кима готовы были голосовать 2,8% (от общего количества респондентов), а среди тех, кто определился и будет голосовать – 4%. И эта партия обходила ОПЗЖ по рейтингам. Но это было в декабре.

Политолог продолжает, в январе и феврале 2026 Украина пережила очень сложную энергетическую ситуацию. И в контексте этих событий в положительном смысле неоднократно упоминали мэра Харькова.

"Также добавлю, что в экспертных кругах все чаще говорят о партии Терехова-Ким как одном из потенциальных фаворитов предстоящих парламентских выборов. Ее часто называют "партией мэров", что не совсем корректно и по форме и по существу. Ким не мэр, он является председателем Николаевской областной государственной администрации. За эту партию, скорее всего, будут голосовать избиратели, не поддерживающие ни Зеленского, ни Залужного, ни какую-либо "партию военных", ожидающих сосредоточения на разрешении текущих социально-экономических проблем, а не на идеологических и личностных конфликтах. Именно в этом ее электоральная сущность", – отметил Фесенко.

Он добавляет, похоже, что по рейтингам эта потенциальная партия действительно становится одним из фаворитов предстоящих парламентских выборов.

Владимир Фесенко отмечает, что рейтинги партии Терехова-Кима наверняка выросли на фоне зимних событий. По словам эксперта, у него есть данные закрытого опроса известного и авторитетного социологического центра, не публикующего электоральные рейтинги, потому что считает неэтичным делать это во время полномасштабного российского вторжения, но все же исследует эту тему. По данным их опроса, в середине февраля по партийным спискам лидирует партия Зеленского-Буданова-Федорова – за них готовы голосовать 17% от всех респондентов и 24% от определившихся. На втором месте партия Залужного, их рейтинги – 14% (19%) соответственно. Партия Европейская солидарность на третьем городе – 8% (12%). На четвертом месте условная партия "Азов" – 8% (11%). На пятом месте – партия мэра Харькова Терехова – 6% (8%).

