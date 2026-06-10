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У МЗС зробили гучну заяву про нову зустріч Зеленського з Трампом: що відомо

Кілька днів тому Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

10 червня 2026, 16:50
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Клименко Елена

На полях саміту G7, який проходить у Франції, не виключається можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з колишнім президентом США Дональдом Трампом. У Міністерстві закордонних справ України підкреслюють, що Київ залишається відкритим до будь-яких контактів з американською стороною та підтримує діалог на всіх рівнях.

У МЗС зробили гучну заяву про нову зустріч Зеленського з Трампом: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що говорити про остаточні домовленості поки зарано, оскільки триває узгодження робочих графіків лідерів різних країн. За його словами, дипломатичні команди продовжують координацію можливих зустрічей, і конкретні рішення можуть з’явитися ближче до або під час самого саміту. Водночас у Києві розраховують на позитивні сигнали щодо потенційного контакту між українським і американським політиками. 

Додатковим фактором у контексті можливих переговорів стала нещодавня телефонна розмова Володимира Зеленського з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Українська сторона розглядає цю комунікацію як ознаку активізації політичного діалогу зі Сполученими Штатами. На думку окремих експертів, такий контакт може свідчити про зростання зацікавленості Вашингтона у співпраці з Україною як на державному, так і на економічному рівнях. 

Аналітики також звертають увагу на нещодавні рішення американських інституцій, зокрема резолюції Конгресу щодо додаткового фінансування та кроки Пентагону у напрямку посилення двостороннього партнерства. Водночас фахівці закликають не робити передчасних висновків, наголошуючи, що політична динаміка у США залишається складною, а подібні контакти можуть бути лише початковим етапом ширшого діалогу.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська сторона заявила про намір оприлюднити інформацію щодо виробничих майданчиків у Канаді, де нібито виготовляють безпілотники для потреб України. Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова під час брифінгу.



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