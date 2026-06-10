На полях проходящего во Франции саммита G 7 не исключается возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Киев остается открытым для любых контактов с американской стороной и поддерживает диалог на всех уровнях.

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Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что говорить об окончательных договоренностях пока рано, поскольку идет согласование рабочих графиков лидеров разных стран. По его словам, дипломатические команды продолжают координацию возможных встреч, и конкретные решения могут появиться поближе или во время самого саммита. В то же время, в Киеве рассчитывают на положительные сигналы относительно потенциального контакта между украинским и американским политиками.

Дополнительным фактором в контексте возможных переговоров стал недавний телефонный разговор Владимира Зеленского с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Украинская сторона рассматривает эту коммуникацию как признак активизации политического диалога с США. По мнению отдельных экспертов, такой контакт может свидетельствовать о росте заинтересованности Вашингтона в сотрудничестве с Украиной как на государственном, так и экономическом уровнях.

Аналитики также обращают внимание на недавние решения американских институтов, в частности, резолюции Конгресса по дополнительному финансированию и шаги Пентагона в направлении усиления двустороннего партнерства. В то же время, специалисты призывают не делать преждевременных выводов, отмечая, что политическая динамика в США остается сложной, а подобные контакты могут быть лишь начальным этапом более широкого диалога.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская сторона заявила о намерении обнародовать информацию о производственных площадках в Канаде, где якобы производят беспилотники для нужд Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга.