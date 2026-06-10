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В МИДе сделали громкое заявление о новой встрече Зеленского с Трампом: что известно

Несколько дней назад Владимир Зеленский пообщался по телефону с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

10 июня 2026, 16:50
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Клименко Елена

На полях проходящего во Франции саммита G 7 не исключается возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Киев остается открытым для любых контактов с американской стороной и поддерживает диалог на всех уровнях.

В МИДе сделали громкое заявление о новой встрече Зеленского с Трампом: что известно

Фото: из открытых источников

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что говорить об окончательных договоренностях пока рано, поскольку идет согласование рабочих графиков лидеров разных стран. По его словам, дипломатические команды продолжают координацию возможных встреч, и конкретные решения могут появиться поближе или во время самого саммита. В то же время, в Киеве рассчитывают на положительные сигналы относительно потенциального контакта между украинским и американским политиками.  

Дополнительным фактором в контексте возможных переговоров стал недавний телефонный разговор Владимира Зеленского с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Украинская сторона рассматривает эту коммуникацию как признак активизации политического диалога с США. По мнению отдельных экспертов, такой контакт может свидетельствовать о росте заинтересованности Вашингтона в сотрудничестве с Украиной как на государственном, так и экономическом уровнях.  

Аналитики также обращают внимание на недавние решения американских институтов, в частности, резолюции Конгресса по дополнительному финансированию и шаги Пентагона в направлении усиления двустороннего партнерства. В то же время, специалисты призывают не делать преждевременных выводов, отмечая, что политическая динамика в США остается сложной, а подобные контакты могут быть лишь начальным этапом более широкого диалога.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская сторона заявила о намерении обнародовать информацию о производственных площадках в Канаде, где якобы производят беспилотники для нужд Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга.



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