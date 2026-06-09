“У людей хочуть забрати останнє”: Рада ухвалила скандальний законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт 15111-д про доходи з цифрових платформ (так званий закон про OLX).

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

За — 241 голос, розповів народний депутат Олексій Гончаренко і зауважив, що голосував проти.

Щодо закону, він зазначив, що “поки комусь "нєкрасівиє долари" і пакети з мільйонами — у когось відбирають останнє”.

“Тепер ще більше податків. За старі ношені кросівки. За стару радянську шафу за символічну ціну. От тільки символічних цін вже і не буде. У людей буквально хочуть відбирати останнє. Але ж ми віримо Гетманцеву)) Це люди САМІ цього попросили. Писали йому, телефонували”, — зазначив народний депутат.

Політик іронічно зауважив, питання лише, ким були ці люди, з якими говорив Гетманцев.

Зазначимо, що відповідно до законопроєкту, цифрові платформи (Temu, OLX, Glovo, Uklon тощо) почнуть автоматично стягувати податок 10% з доходів осіб, які на них працюють. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах встановлений на рівні 2000 євро на рік без обмеження кількості операцій.

Ухвалений законопроєкт та запрацює у 2027-2028 роках.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні пропонують запровадити сімейну форму господарювання без реєстрації ФОП.

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що відповідну ініціативу підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховна Рада України, рекомендувавши парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №8143.

За його словами, ключова новація — подання однієї декларації на рік від домогосподарства замість повноцінної реєстрації ФОП та щомісячної або квартальної звітності.