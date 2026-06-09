"У людей хотят забрать последнее": Рада приняла скандальный законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект 15111-д о доходах с цифровых платформ (так называемый закон об OLX).

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

За – 241 голос, рассказал народный депутат Алексей Гончаренко и заметил, что голосовал против. Относительно закона он отметил, что "пока кому-то "некрасивые доллары" и пакеты с миллионами — у кого-то отбирают последнее".

"Теперь еще больше налогов. За старые ношеные кроссовки. За старый советский шкаф за символическую цену. Вот только символических цен уже и не будет. У людей буквально хотят отбирать последнее. Но мы верим Гетманцеву)) Это люди САМИ этого попросили. Писали ему, звонили по телефону", — отметил народный депутат.

Политик иронически заметил, что вопрос только, кем были эти люди, с которыми говорил Гетманцев.

Отметим, что согласно законопроекту, цифровые платформы (Temu, OLX, Glovo, Uklon и т.п.) начнут автоматически взимать налог 10% с доходов работающих на них лиц. Необлагаемый порог по продаже товаров на цифровых платформах установлен на уровне 2000 евро в год без ограничения количества сделок.

Принят законопроект и заработает в 2027-2028 годах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине предлагают ввести семейную форму хозяйствования без регистрации ФЛП.

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что соответствующую инициативу поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховная Рада Украины, рекомендовав парламенту принять в первом чтении законопроект №8143.

По его словам, ключевое новшество — подача одной декларации в год от домохозяйства вместо полноценной регистрации ФЛП и ежемесячной или квартальной отчетности.