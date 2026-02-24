У кафе не був з початку війни: Зеленський розповів про свій та дружини побут

Президент України Володимир Зеленський протягом перших двох років повномасштабної війни фактично мешкав у бункері. Нині ж він спускається туди переважно під час нічних повітряних тривог. Про це повідомляє AFP.

Глава держави зазначив, що навіть перебуваючи у захисній споруді, продовжував виконувати свої обов’язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий формат роботи тривалий час залишався необхідним із міркувань безпеки.

Зараз режим роботи частково змінився. Як розповів Зеленський, нині він користується бункером здебільшого під час нічних повітряних тривог.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за весь період повномасштабної війни жодного разу не відвідував ані кафе, ані кінотеатр. Він пояснив, що не має можливості виділити час навіть на сімейний відпочинок.

"В кіно, кінотеатр я не ходжу, в театр я не ходжу, а діти коли вони можуть, то йдуть з бабусею. Олена також нікуди не ходить. В магазин я нікуди не ходжу, в кафе я не був жодного разу всі роки війни", – каже він.

За словами президента, винятком інколи стають короткі зупинки на автозаправках під час робочих поїздок, де він може випити кави. Повноцінних сімейних прогулянок або спільного дозвілля поза домом наразі немає, додав глава держави.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський поки що не прийняв остаточного рішення щодо участі у майбутніх президентських виборах, однак наголосив, що будь-яке голосування в державі можливе лише після завершення бойових дій.

За словами Зеленського, Москва наполегливо просуває ідею якнайшвидшого проведення виборів в Україні, і причина цього, за його словами, очевидна — російська влада прагне усунути його з посади глави держави. Президент підкреслив, що в умовах повномасштабної війни, коли мільйони громадян перебувають за кордоном або живуть на окупованих територіях, а українські міста регулярно зазнають обстрілів, забезпечити нормальний виборчий процес неможливо.