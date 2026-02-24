В кафе не был с начала войны: Зеленский рассказал о своем и быте быте

Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых двух лет полномасштабной войны фактически жил в бункере. В настоящее время он спускается туда преимущественно во время ночных воздушных тревог. Об этом сообщает AFP.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства отметил, что даже находясь в защитном здании, продолжал выполнять свои обязанности непосредственно в Офисе президента. По его словам, такой формат работы долгое время оставался необходимым из соображений безопасности.

В настоящее время режим работы частично изменился. Как рассказал Зеленский, сейчас он пользуется бункером в основном во время ночных воздушных тревог.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за весь период полномасштабной войны ни разу не посещал ни кафе, ни кинотеатра. Он пояснил, что нет возможности выделить время даже на семейный отдых.

"В кино, кинотеатр я не хожу, в театр я не хожу, а дети когда они могут, то идут с бабушкой. Елена тоже никуда не ходит. В магазин я никуда не хожу, в кафе я не был ни разу все годы войны", – говорит он.

По словам президента, исключением иногда становятся короткие остановки на автозаправках во время рабочих поездок, где он может выпить кофе. Полноценных семейных прогулок или совместного досуга вне дома пока нет, добавил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения по участию в будущих президентских выборах, однако подчеркнул, что любое голосование в государстве возможно только после завершения боевых действий.

По словам Зеленского, Москва настойчиво продвигает идею скорейшего проведения выборов в Украине, и причина этого, по его словам, очевидна — российские власти стремятся отстранить его от должности главы государства. Президент подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны, когда миллионы граждан находятся за границей или живут на оккупированных территориях, а украинские города регулярно подвергаются обстрелам, обеспечить нормальный избирательный процесс невозможно.