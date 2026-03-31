Труханов розповів, звідки у нього взявся російський паспорт
НОВИНИ

Труханов розповів, звідки у нього взявся російський паспорт

Геннадій Труханов заявив, що російські паспорти, оформлені на його ім’я, були видані незаконно.

31 березня 2026, 15:55
Slava Kot

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські паспорти, оформлені на його ім’я, були видані незаконно і без його відома. Таким чином політик переконує, що не отримував російське громадянство.

Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел

Геннадій Труханов в інтерв’ю "Суспільному" прокоментував багаторічний скандал довкола російського паспорта. За його словами, вперше звинувачення у наявності російського паспорта пролунали під час виборів мера Одеси у 2014 році від його політичного опонента. Політик стверджує, що тоді він звернувся до Генерального консульства Росії в Одесі та отримав довідку, що не має громадянства РФ. Труханов запевняє, що у 2015 році, коли питання знову підняли у публічному просторі, він отримав ще один аналогічний документ.

Водночас журналісти видання "Ґрати" повідомляли, що на ім’я Геннадія Труханова тричі видавали внутрішні паспорти громадянина Росії. За їхніми даними, перший документ було оформлено у 2002 році в Буйнакську (Дагестан), а ще два у Сергієвому Посаді Московської області у 2003 та 2011 роках.

У 2017 році Труханов звернувся до російського суду, заявивши, що паспорти були видані без його участі. Представники російського МВС наполягали, що він нібито особисто подавав заяви на отримання документів. Попри це, суд у Росії зрештою визнав ці паспорти недійсними та такими, що були видані з порушенням закону.

Сам Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських документів і звертався до суду лише для того, щоб довести їхню незаконність.

Нагадаємо, що Труханова позбавили українського громадянства через наявність російського паспорту. Нині політик намагається оскаржити це рішення. За його словами, наразі він замість паспорту має довідку, яка ідентифікує його як особу, позбавлену громадянства. Також Труханов розповів, що його рахунки заблоковані, а живе він на кошти, які зняв раніше, а також має пенсію у 20 тисяч гривень яку наразі не використовує.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Труханов вперше за 4 місяці звернувся до Зеленського.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?si=ItF1M-5lUp4FfUiR&v=kJ2-PkYUWdA&feature=youtu.be
