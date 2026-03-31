Труханов рассказал, откуда у него взялся российский паспорт

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские паспорта, оформленные на его имя, были выданы незаконно и без его ведома. Таким образом, политик убеждает, что не получал российское гражданство.

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Геннадий Труханов в интервью "Суспільне" прокомментировал многолетний скандал вокруг российского паспорта. По его словам, впервые обвинения в наличии российского паспорта прозвучали на выборах мэра Одессы в 2014 году от его политического оппонента. Политик утверждает, что тогда обратился в Генеральное консульство России в Одессе и получил справку, что не имеет гражданства РФ. Труханов уверяет, что в 2015 году, когда вопрос снова подняли в публичном пространстве, он получил еще один аналогичный документ.

В то же время журналисты издания "Ґрати" сообщали, что на имя Геннадия Труханова трижды выдавали внутренние паспорта гражданина России. По их данным, первый документ был оформлен в 2002 году в Буйнакске (Дагестан), а еще два в Сергиевом Посаде Московской области в 2003 и 2011 годах.

В 2017 году Труханов обратился в российский суд, заявив, что паспорта были выданы без его участия. Представители российского МВД настаивали, что он якобы лично подавал заявления на получение документов. Несмотря на это, суд в России признал эти паспорта недействительными и выданными с нарушением закона.

Сам Труханов утверждает, что никогда не получал российские документы и обращался в суд только для того, чтобы доказать их незаконность.

Напомним, что Труханова лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта. Сейчас политик пытается оспорить это решение. По его словам, в настоящее время у него вместо паспорта есть справка, которая идентифицирует его как лицо, лишенное гражданства. Также Труханов рассказал, что его счета заблокированы, а живет он на средства, которые снял ранее, а также имеет пенсию в 20 тысяч гривен, которую пока не использует.

