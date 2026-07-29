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Трамп дивитьтся у бік Москви: експерт вказав на гучний провал візиту Зеленського до США

Політолог Олег Саакян вважає, що візит президента України до Вашингтона не приніс гучних проривів, однак заклав основу для рішень у сфері ППО, санкцій і дипломатичних переговорів

29 липня 2026, 16:25
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Клименко Елена








Візит президента України Володимира Зеленського до США не став проривним, однак приніс важливі результати для подальшої військової та дипломатичної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи підсумки переговорів українського лідера з президентом США Дональдом Трампом та американськими сенаторами.

Трамп дивитьтся у бік Москви: експерт вказав на гучний провал візиту Зеленського до США

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, нинішній візит не варто оцінювати лише за кількістю публічних заяв, адже ключові домовленості, ймовірно, досягалися без камер.

"Я би сказав, що поїздка пройшла без проривів, але планово добре. І оце "планово" не можна знецінювати. Краще, коли все відбувається системно, ніж через постійні надриви", – наголосив Саакян.

Він звернув увагу, що зустріч Зеленського з Трампом проходила у закритому форматі, а це, на його думку, свідчить про предметний характер переговорів.

"Показово, що зустріч відбувалася без камер і журналістів у Білому домі. Це означає, що говорили не про показуху, а про конкретні переговори. Насамперед щодо ліцензій на виробництво перехоплювачів для Patriot та ширшої військової співпраці", – зазначив політолог.

Окремо Саакян відзначив зустріч Зеленського із сенаторами США. На його думку, важливо, що український президент спілкувався не лише з традиційними прихильниками України, а й із політиками, які раніше скептично ставилися до посилення санкцій проти Росії.

Водночас експерт вважає, що розраховувати на негайне ухвалення нових жорстких обмежень щодо Кремля не варто.

"Я скептично налаштований, що Трамп найближчим часом буде готовий вводити жорсткі санкції проти Росії. Реальні результати, якщо вони будуть, ми, найімовірніше, побачимо лише восени", – пояснив він. 

Коментуючи можливі переговори щодо припинення бойових дій, Саакян припустив, що сторони могли обговорювати не загальне повітряне перемир'я, а більш вузький формат.

"Я більше вірю в секторальне перемир'я на морі та щодо портової інфраструктури. Думаю, саме цей сценарій міг обговорюватися за закритими дверима", – сказав експерт.

Водночас він звернув увагу, що Дональд Трамп, попри дедалі жорсткішу риторику щодо Кремля, поки не готовий остаточно відмовитися від ідеї домовленостей із Володимиром Путіним.

"Скільки Трампа не годуй фактами і не демонструй йому зневагу з боку Кремля, він усе одно буде дивитися в бік Москви", – підсумував Саакян. 

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові канали повідомили про підвищену ймовірність масштабної комбінованої атаки Росії по території України найближчими годинами.  



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