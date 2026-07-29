Трамп смотрит в сторону Москвы: эксперт указал на громкий провал визита Зеленского в США



















Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не стал прорывным, однако принес важные результаты дальнейшему военному и дипломатическому сотрудничеству между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя итоги переговоров украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом и американскими сенаторами.

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По словам эксперта, нынешний визит не стоит оценивать только по количеству публичных заявлений, ведь ключевые договоренности, вероятно, достигались без камер.

"Я бы сказал, что поездка прошла без прорывов, но планово хорошо. И это "планово" нельзя обесценивать. Лучше, когда все происходит системно, чем из-за постоянных надрывов", — подчеркнул Саакян.

Он обратил внимание, что встреча Зеленского с Трампом проходила в закрытом формате, что, по его мнению, свидетельствует о предметном характере переговоров.

"Показательно, что встреча проходила без камер и журналистов в Белом доме. Это значит, что говорили не о показухе, а о конкретных переговорах. Прежде всего, относительно лицензий на производство перехватчиков для Patriot и более широкого военного сотрудничества", — отметил политолог.

Отдельно Саакян отметил встречу Зеленского с сенаторами США. По его мнению, важно, что украинский президент общался не только с традиционными сторонниками Украины, но и с политиками, ранее скептически относившимися к усилению санкций против России.

В то же время эксперт считает, что рассчитывать на немедленное принятие новых жестких ограничений по Кремлю не стоит.

"Я скептически настроен, что Трамп в ближайшее время будет готов вводить жесткие санкции против России. Реальные результаты, если они будут, мы, вероятнее всего, увидим только осенью", – пояснил он.

Комментируя возможные переговоры по прекращению боевых действий, Саакян предположил, что стороны могли обсуждать не всеобщее воздушное перемирие, а более узкий формат.

"Я больше верю в секторальное перемирие на море и в отношении портовой инфраструктуры. Думаю, именно этот сценарий мог обсуждаться за закрытыми дверями", – сказал эксперт.

В то же время он обратил внимание, что Дональд Трамп, несмотря на более жесткую риторику по Кремлю, пока не готов окончательно отказаться от идеи договоренностей с Владимиром Путиным.

"Сколько Трампа не корми фактами и не демонстрируй ему пренебрежение со стороны Кремля, он все равно будет смотреть в сторону Москвы", – подытожил Саакян.

Портал " Комментарии" уже писал , что мониторинговые каналы сообщили о повышенной вероятности масштабной комбинированной атаки России по территории Украины в ближайшие часы.