Народний депутат Микола Тищенко заявив, що вже багато років не підтримує спілкування з керівником Андрій Єрмак, який є його кумом. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами у перерві судового засідання.

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Під час розмови представники медіа нагадали депутату, що він не був присутній у суді, коли розглядалося питання щодо запобіжного заходу для Єрмака. У відповідь Тищенко пояснив, що їхні особисті контакти припинилися вже давно.

За словами парламентаря, причиною стало те, що після зміни посад і статусу кожен із них зосередився на власній роботі. Він зазначив, що зараз виконує обов'язки народного депутата, тому не підтримує постійного зв'язку з колишнім співрозмовником.

Тищенко також уточнив, що востаннє вони спілкувалися приблизно п'ять або шість років тому. За його словами, відтоді жодних регулярних контактів між ними не було.

Водночас депутат опинився у центрі іншої резонансної справи. Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Миколі Тищенку про підозру у вимаганні неправомірної вигоди. Розслідування триває, а правоохоронні органи продовжують здійснювати необхідні процесуальні дії.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Німеччині новий етап розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік" спричинив активні політичні дискусії. Після оприлюднення матеріалів слідства співголова опозиційної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла закликав припинити військову підтримку України. Про це повідомляє Welt.