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Тищенко выдал жесткую претензию к своему куму Ермаку: озвучено громкое заявление

Нардеп сообщил, что в последний раз беседовал с Ермаком примерно пять-шесть лет назад

3 июля 2026, 14:55
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Клименко Елена

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что уже много лет не поддерживает общение с руководителем Андрей Ермак, который является его кумом. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в перерыве судебного заседания.

Тищенко выдал жесткую претензию к своему куму Ермаку: озвучено громкое заявление

Фото: из открытых источников

Во время разговора представители медиа напомнили депутату, что он не присутствовал в суде, когда рассматривался вопрос о мере пресечения для Ермака. В ответ Тищенко объяснил, что их личные контакты прекратились уже давно.

По словам парламентария, причиной стало то, что после смены должностей и статуса каждый из них сосредоточился на собственной работе. Он отметил, что сейчас исполняет обязанности народного депутата, поэтому не поддерживает постоянную связь с бывшим собеседником.

Тищенко также уточнил, что в последний раз они общались примерно пять или шесть лет назад. По его словам, с тех пор никаких регулярных контактов между ними не было.

В то же время, депутат оказался в центре другого резонансного дела. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Николаю Тищенко о подозрении в требовании неправомерной выгоды. Расследование продолжается, а правоохранительные органы продолжают совершать необходимые процессуальные действия.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Германии новый этап расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" вызвал активные политические дискуссии. После обнародования материалов следствия сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла призвал прекратить военную поддержку Украины. Об этом сообщает Welt.



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