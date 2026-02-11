"Такую правду о Зеленском еще не слышали": в Раде рассказали о настоящих намерениях президента

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявит дату выборов. Информацию сообщило издание The Financial Times, добавив, что выборы пройдут уже в начале мая.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему Зеленский так спешит с выборами, состоятся ли они в мае и чего боится президент.

"Не пропустите, такой правды о Зеленском вы еще не слышали!", — анонсировал политик.

Представляется как требование американцев, однако по словам народного депутата, это требование только одного человека — самого Зеленского.

"В ноябре дело Мидаса очень громкое. Миндичгейт. Дальше я думаю, даже Зеленский понимает, что переизбраться теперь ему будет очень сложно, потому что все эти рейтинги, что у него там какие-то 60%, рисованы. И дальше появляется идея – сбрасывает балласт в виде Ермака и так далее всех для того, чтобы переизбраться”, — отметил Гончаренко.

Народный депутат объяснил, как президент намерен переизбраться. Вроде бы возникла идея сделать это вместе с референдумом, чтобы люди голосовали даже не за него, а за мир.

"Так он себе это видит. Это технологический шаг во время военного положения или в какую-то паузу, которую специально там сделают, когда он контролирует бюджет силовиков, контролирует большую часть медиа, есть телемарафон, часть оппонентов, в первую очередь военные, вообще не смогут ни баллотироваться, ни голосовать. А в такой момент себе поскорее попытаться проскочить на таких псевдовыборах, потому что настоящими выборами это назвать будет невозможно”, — отметил Гончаренко.

Народный депутат подчеркнул, что провести выборы в сложившейся ситуации невозможно. Во-первых, выборы – это не только голосование, но и избирательная кампания – дебаты, агитация. Это невозможно организовать по причинам безопасности. Во-вторых, это будет мишенью для России, ведь если мира нет, то не будет ли РФ бить по избирательным участкам в день голосования и сорвать выборы.

"На самом деле Украине нужен мир. А уже после мира, конечно, и выборы, и демократия, но сначала мир, потому что все остальное просто провести выборы, чтобы дальше еще четыре года воевать или сколько там, ну, это точно не то, что нужно Украине. Конечно, мы видим, что Зеленский очень-очень хочет дальше быть президентом. Ему мало 7 лет. 5 минут отдохнуть от него и его потужности”, — подытожил политик.

