За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину не внесли заставу в розмірі 6 млн грн, яку раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Тепер сторона обвинувачення може ініціювати перегляд запобіжного заходу та вимагати його посилення.

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Про це повідомила керівниця відділу комунікацій ВАКС Катерина Шипілова. За її словами, встановлений судом термін для внесення коштів минув, однак застава так і не була сплачена.

Якщо гроші не надходять протягом п’яти робочих днів, прокурор має право звернутися до суду з відповідним клопотанням. У ньому може йтися про застосування більш суворого запобіжного заходу.

Нову підозру Ользі Стефанішиній НАБУ та САП оголосили 5 серпня. Справа стосується можливого незаконного збагачення та недостовірного декларування. За версією слідства, йдеться про активи, які могли набуватися іншими особами в інтересах підозрюваної.

Зокрема, правоохоронці заявляють про дві київські квартири, які нібито не були зазначені в декларації, а також користування автомобілем Mercedes, зареєстрованим на її підлеглого.

У матеріалах провадження також фігурують готівкові кошти, які, за твердженням прокурорів, могли використовуватися для ремонту житла, оплати лікування матері, авіаперельотів та оренди квартири.

Спочатку САП просила ВАКС визначити заставу понад 13 млн грн, посилаючись, зокрема, на ризик можливого переховування. Однак суд встановив її на рівні 6 млн грн.

Стефанішина також фігурує у провадженні щодо можливого зловживання владою або службовим становищем, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки. Санкція відповідної статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Портал "Коментарі" вже писав, що США попросили Україну не атакувати танкери, які перевозять казахстанську нафту до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську.