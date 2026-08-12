Такого жесткого поворота Стефанишина не ожидала: стало известно о кардинальном повороте в скандале

За бывшую посолу Украины в США Ольгу Стефанишину не внесли залог в размере 6 млн грн, которую ранее определил Высший антикоррупционный суд. Теперь сторона обвинения может инициировать просмотр меры предосторожности и потребовать ее усиления.

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Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Екатерина Шипилова. По ее словам, установленный судом срок для внесения средств истек, однако залог так и не был уплачен.

Если деньги не поступают в течение пяти рабочих дней, прокурор имеет право обратиться в суд с ходатайством. В нем может идти речь о применении более строгой меры пресечения.

Новое подозрение Ольге Стефанишиной НАБУ и САП объявили 5 августа. Дело касается возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. По версии следствия, речь идет об активах, которые могли приобретаться другими лицами в интересах подозреваемой.

В частности, правоохранители заявляют о двух киевских квартирах, якобы не указанных в декларации, а также пользовании автомобилем Mercedes, зарегистрированным на ее подчиненного.

В материалах производства также фигурируют наличные денежные средства, которые, по утверждению прокуроров, могли использоваться для ремонта жилья, оплаты лечения матери, авиаперелетов и аренды квартиры.

Сначала САП просила ВАКС определить залог более 13 млн грн, ссылаясь, в частности, на риск возможного укрывательства. Однако суд установил ее на уровне 6 млн. грн.

Стефанишин также фигурирует в производстве относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением, если такие действия повлекли тяжкие последствия. Санкция соответствующей статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

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