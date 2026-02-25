Такого Залужного ви ще не бачили: кого тепер будуть робити політтехнологи із залізного генерала

Мережею пішла хвиля невдоволення і зловтішання на тему "та ваш Залужний англійської не спромігся вивчити – криво з папірця читає!". Проте наразі більше має турбувати не англійська генерала. Зрештою, він поводиться природно. Головне, щоб іноземна аудиторія зрозуміла його слова. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

"Мене дещо турбує, що команда Залужного, судячи з усього, вирішила розпочати новий етап і, відповідно, відкоригувати імідж Залужного. Завершити період інтелектуальних статей і серйозних дискусій. Чи як мінімум змістити основний акцент на інше: на імідж простого хлопа, який подобається всім, бо такий як всі. В це прекрасно вписується така англійська, бо і загал нею не володіє", – зазначив експерт.

За його словами, це викликало в певних колах різку реакцію, хтось вже клеймить генерала "примітивом". Проте тут немає нічого страшного.

На думку експерта, це навряд чи зіграє проти Залужного. Бо в нього і так залізобетонна позиція порівняно з усіма іншими публічними особами України. Доволі складно уявити те, що реально зменшить його рейтинги.

"А з позиції свого фахового досвіду політтехнолога не можу не нагадати рафінованим активістам: українці взагалі охоче голосують за "простого хлопця з народу, далекого від політики". Востаннє такий набрав 13 мільйонів голосів. Так що мережею можуть скільки завгодно розходитись пости, меми, жарти про англійську Залужного, ще про щось, але панівна більшість виборців орієнтується точно не на це", – констатував політтехнолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — громадськість продовжує обговорювати резонансні заяви ексголовкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного на адресу влади та зокрема президента Володимира Зеленського. Чи можна вважати саму появу інтерв'ю сигналом про наближення виборів в Україні? Про що говорить досить стримана реакція Банкової? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



