Такого Залужного вы еще не видели: кого теперь будут делать политтехнологи из железного генерала

Кравцев Сергей
Сетью пошла волна недовольства и злорадства на тему "да ваш Залужный английский не смог изучить – криво из бумажки читает!". Однако больше должен беспокоить не английский генерал. В конце концов, он ведет себя естественно. Главное, чтобы иностранная аудитория поняла его слова. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
По его словам, это вызвало в определенных кругах резкую реакцию, кто-то уже клеймит генерала "примитивом". Однако здесь нет ничего ужасного.
По мнению эксперта, это вряд ли сыграет против Залужного. Потому что у него и так железобетонная позиция по сравнению со всеми другими публичными лицами Украины. Достаточно сложно представить, что реально уменьшит его рейтинги.
