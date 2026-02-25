Такого Залужного вы еще не видели: кого теперь будут делать политтехнологи из железного генерала

Сетью пошла волна недовольства и злорадства на тему "да ваш Залужный английский не смог изучить – криво из бумажки читает!". Однако больше должен беспокоить не английский генерал. В конце концов, он ведет себя естественно. Главное, чтобы иностранная аудитория поняла его слова. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Меня кое-что беспокоит, что команда Залужного, судя по всему, решила начать новый этап и, соответственно, откорректировать имидж Залужного. Завершить период интеллектуальных статей и серьезных дискуссий. Или как минимум сместить основной акцент на другое: на имидж простого хлопа, который нравится всем, потому что такой, как все. В это прекрасно вписывается такой английский, потому что и вообще им не владеет", – отметил эксперт.

По его словам, это вызвало в определенных кругах резкую реакцию, кто-то уже клеймит генерала "примитивом". Однако здесь нет ничего ужасного.

По мнению эксперта, это вряд ли сыграет против Залужного. Потому что у него и так железобетонная позиция по сравнению со всеми другими публичными лицами Украины. Достаточно сложно представить, что реально уменьшит его рейтинги.

"А с позиции своего профессионального опыта политтехнолога не могу не напомнить рафинированным активистам: украинцы вообще охотно голосуют за "простого парня из народа, далекого от политики". В последний раз такой набрал 13 миллионов голосов. Так что сетью могут сколько угодно расходиться посты, мемы, шутки об английском Залужном, еще о чем-то, но главное большинство избирателей ориентируется точно не на это", – констатировал политтехнолог.

