Таємничий Вова таки поставив на місце: названо справжню причину термінової зустрічі Зеленського з Порошенком



















Наразі Україні необхідно активізувати процес відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. На думку головної редакторки сайту espreso.tv Марини Данилюк-Ярмолаєвої, Володимир Зеленський усвідомлює, що цей етап може стати для нього політично важливим і навіть відволікти увагу від скандальних історій, пов’язаних із "таємничим Вовою".

Фото: з відкритих джерел

За її словами, зараз збіглося кілька важливих процесів, які фактично змушують парламент працювати активніше й демонструвати результативність. Зокрема, стало відомо про розмову Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорювали стан роботи Верховної Ради, її спроможність ухвалювати рішення, а також політичну ситуацію на тлі історії з Андрієм Єрмаком.

Крім того, за словами журналістки, в Україну почала працювати місія МВФ, яка оцінює реальну ефективність парламенту та його здатність ухвалювати необхідні законодавчі рішення. Вона наголосила, що міжнародні партнери дедалі менше готові надавати фінансування під політичні обіцянки, натомість очікують конкретних голосувань у Верховній Раді.

Данилюк-Ярмолаєва також зазначила, що тема євроінтеграції та відкриття кластерів стала ключовою. На її думку, Зеленський намагається використати цей процес як можливість зміцнити власні позиції та відвернути увагу від резонансних історій, пов’язаних із так званою справою "Династії" та фігурою "таємничого Вови", згадуваного в матеріалах розслідувань.

"Таким чином Володимир Олександрович вирішив показати, що він є об'єднавчою фігурою, що дбає про роботу Верховної Ради і що нарешті зустрічається не лише зі своєю фракцією, а й із такими ворогами, як Петро Олексійович Порошенко. Це справді була знакова зустріч, тому що вони кілька років узагалі навіть не бачилися. Також вперше за багато років Зеленський зустрічався з Дмитром Разумковим", — сказала вона.

За словами Данилюк-Ярмолаєвої, президент намагається налагодити комунікацію з різними політичними силами, щоб забезпечити ухвалення рішень, необхідних для отримання фінансування від МВФ та нових траншів ЄС. Водночас, як підсумувала журналістка, це також спосіб переключити суспільну увагу з резонансних тем на питання європейської інтеграції, яке є стратегічно важливим для країни.

"Коментарі" вже писали, що генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що різке посилення російських повітряних атак по Києву та інших містах напряму пов’язане з результативними ударами Сил оборони України по військових об’єктах у глибокому тилу РФ.