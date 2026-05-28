Таинственный Вова таки поставил на место: названа истинная причина срочной встречи Зеленского с Порошенко



















В настоящее время Украине необходимо активизировать процесс открытия переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. По мнению главного редактора сайта espreso.tv Марины Данилюк-Ярмолаевой, Владимир Зеленский отдает себе отчет, что этот этап может стать для него политически важным и даже отвлечь внимание от скандальных историй, связанных с "таинственной Вовой".

По ее словам, сейчас совпало несколько важных процессов, фактически вынуждающих парламент работать активнее и демонстрировать результативность. В частности, стало известно о разговоре Зеленского с Урсулой фон дер Ляен, в ходе которого обсуждали состояние работы Верховной Рады, ее способность принимать решения, а также политическую ситуацию на фоне истории с Андреем Ермаком.

Кроме того, по словам журналистки, в Украине начала работу миссия МВФ, которая оценивает реальную эффективность парламента и его способность принимать необходимые законодательные решения. Она подчеркнула, что международные партнеры все меньше готовы предоставлять финансирование под политические обещания, в то же время ожидают конкретных голосований в Верховной Раде.

Данилюк-Ярмолаева также отметила, что тема евроинтеграции и открытие кластеров стала ключевой. По ее мнению, Зеленский пытается использовать этот процесс как возможность укрепить собственные позиции и отвлечь внимание от резонансных историй, связанных с так называемым делом Династии и фигурой таинственного Вовы, упоминаемого в материалах расследований.

"Таким образом Владимир Александрович решил показать, что он является объединяющей фигурой, заботящейся о работе Верховной Рады и наконец встречающейся не только со своей фракцией, но и с такими врагами, как Петр Алексеевич Порошенко. Это действительно была знаковая встреча, потому что они несколько лет вообще даже не виделись.", — пояснила она.

По словам Данилюк-Ярмолаевой, президент пытается наладить коммуникацию с разными политическими силами, чтобы обеспечить принятие решений, необходимых для получения финансирования от МВФ и новых траншей ЕС. В то же время, как подытожила журналистка, это также способ переключить общественное внимание с резонансных тем на вопрос европейской интеграции, который является стратегически важным для страны.

