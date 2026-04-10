Таємні домовленості у Раді: чи вдалося Буданову погасити бунт депутатів

Ситуація у Верховній Раді, яка останніми тижнями викликала побоювання через нестабільне голосування, не переросла у повноцінну кризу. Проблему вдалося оперативно врегулювати завдяки серії закритих переговорів із народними депутатами. Про це заявив глава офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю українським ЗМІ.

За його словами, йшлося не про системний збій, а про тимчасові труднощі, які вдалося подолати. В Офісі президента провели низку особистих зустрічей з парламентаріями, внаслідок чого досягли домовленостей щодо подальшої взаємодії.

Буданов підкреслив, що ухвалені рішення мають ключове значення для функціонування держави. Вони дозволяють забезпечити необхідне фінансування та уникнути скорочення бюджетних програм, що особливо важливо у поточних умовах.

При цьому деталі досягнутих домовленостей він розкривати відмовився, наголосивши, що частина переговорного процесу має залишатися непублічною. Глава ОП натякнув, що досвід складних переговорів у минулому допомагає знаходити спільну мову навіть у найпростіших ситуаціях.

Влада розраховує закріпити досягнутий результат і перевести діалог з парламентом до системної площини. Вже заплановані нові зустрічі, які можуть стати регулярними та знизити ризики повторення подібних збоїв.

Водночас у парламенті зберігається напруженість. Фракція "Слуга народу" вже не завжди здатна гарантувати стабільну більшість голосів, що ускладнює ухвалення рішень. Частина депутатів висловлює невдоволення необхідністю підтримувати непопулярні бюджетні заходи на тлі паралельних ініціатив уряду, які розраховані на громадську підтримку.

Незважаючи на це, в Офісі президента впевнені: поточні розбіжності не стануть на заваді подальшій роботі парламенту, якщо вдасться зберегти досягнутий рівень діалогу.

