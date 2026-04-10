Тайные договоренности в Раде: удалось ли Буданову погасить бунт депутатов

Ситуация в Верховной Раде, которая в последние недели вызывала опасения из-за нестабильного голосования, не переросла в полноценный кризис. Проблему удалось оперативно урегулировать благодаря серии закрытых переговоров с народными депутатами. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

По его словам, речь шла не о системном сбое, а о временных трудностях, которые удалось преодолеть. В Офисе президента провели ряд личных встреч с парламентариями, в результате чего достигли договоренностей о дальнейшем взаимодействии.

Буданов подчеркнул, что принятые решения имеют ключевое значение для функционирования государства. Они позволяют обеспечить необходимое финансирование и избежать сокращения бюджетных программ, что особенно важно в текущих условиях.

При этом детали достигнутых договоренностей он раскрывать отказался, отметив, что часть переговорного процесса должна оставаться непубличной. Глава ОП намекнул, что опыт сложных переговоров в прошлом помогает находить общий язык даже в самых непростых ситуациях.

Власти рассчитывают закрепить достигнутый результат и перевести диалог с парламентом в системную плоскость. Уже запланированы новые встречи, которые могут стать регулярными и снизить риски повторения подобных сбоев.

В то же время в парламенте сохраняется напряженность. Фракция "Слуга народа" уже не всегда способна гарантировать стабильное большинство голосов, что усложняет принятие решений. Часть депутатов выражает недовольство необходимостью поддерживать непопулярные бюджетные меры на фоне параллельных инициатив правительства, рассчитанных на общественную поддержку.

Несмотря на это, в Офисе президента уверены: текущие разногласия не станут препятствием для дальнейшей работы парламента, если удастся сохранить достигнутый уровень диалога.

