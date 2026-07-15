logo_ukra

BTC/USD

64595

ETH/USD

1876.31

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Таємна розмова Зеленського і Залужного шокує кожного: розкрито приголомшливу деталь
commentss НОВИНИ Всі новини

Таємна розмова Зеленського і Залужного шокує кожного: розкрито приголомшливу деталь

Фесенко підтвердив розмову Зеленського із Залужним та пояснив, чому вибори під час війни не відбудуться

15 липня 2026, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Політолог Володимир Фесенко підтвердив, що президент Володимир Зеленський справді мав розмову з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на тлі обговорень можливих президентських виборів під час війни.

Таємна розмова Зеленського і Залужного шокує кожного: розкрито приголомшливу деталь

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, зустріч відбулася ще в червні, а її однією з тем стали перспективи участі Залужного у майбутній президентській кампанії.

"Я теж підтверджую, що зустріч була. Залужний не погодився відмовитися від можливої участі у президентських виборах і сказав, що якщо люди підтримають його кандидатуру, то він піде на вибори", – зазначив Фесенко.

Політолог також розповів, що на Банковій справді обговорювали ідею проведення виборів восени, однак швидко зрозуміли, що реалізувати її в умовах війни практично неможливо.

"Була дуже приваблива ідея провести вибори під час війни, але коли почали аналізувати, як це реалізувати юридично, технічно й політично, стало зрозуміло, що ця ідея навряд чи спрацює", – пояснив він. 

Політолог пояснив, що для проведення виборів необхідно було б ще за кілька місяців ухвалити відповідні законодавчі рішення, забезпечити фінансування, підготувати організаційну інфраструктуру та знайти політичний консенсус.

"У нас не було ні законодавчої готовності, ні організаційної, ні фінансової, ні політичної. Тому зараз очевидно, що виборів восени не буде, хоча сама ідея обговорювалася", – наголосив він. 

На думку Фесенка, нинішня ескалація з боку Росії та відсутність необхідних умов фактично унеможливлюють проведення виборів найближчим часом.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, однак його дотримання залишається головним викликом. Водночас у Кремлі триває боротьба між прихильниками продовження війни та тими, хто виступає за її замороження. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи перспективи мирного процесу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини