Таємна розмова Зеленського і Залужного шокує кожного: розкрито приголомшливу деталь



















Політолог Володимир Фесенко підтвердив, що президент Володимир Зеленський справді мав розмову з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на тлі обговорень можливих президентських виборів під час війни.

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За словами експерта, зустріч відбулася ще в червні, а її однією з тем стали перспективи участі Залужного у майбутній президентській кампанії.

"Я теж підтверджую, що зустріч була. Залужний не погодився відмовитися від можливої участі у президентських виборах і сказав, що якщо люди підтримають його кандидатуру, то він піде на вибори", – зазначив Фесенко.

Політолог також розповів, що на Банковій справді обговорювали ідею проведення виборів восени, однак швидко зрозуміли, що реалізувати її в умовах війни практично неможливо.

"Була дуже приваблива ідея провести вибори під час війни, але коли почали аналізувати, як це реалізувати юридично, технічно й політично, стало зрозуміло, що ця ідея навряд чи спрацює", – пояснив він.

Політолог пояснив, що для проведення виборів необхідно було б ще за кілька місяців ухвалити відповідні законодавчі рішення, забезпечити фінансування, підготувати організаційну інфраструктуру та знайти політичний консенсус.

"У нас не було ні законодавчої готовності, ні організаційної, ні фінансової, ні політичної. Тому зараз очевидно, що виборів восени не буде, хоча сама ідея обговорювалася", – наголосив він.

На думку Фесенка, нинішня ескалація з боку Росії та відсутність необхідних умов фактично унеможливлюють проведення виборів найближчим часом.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, однак його дотримання залишається головним викликом. Водночас у Кремлі триває боротьба між прихильниками продовження війни та тими, хто виступає за її замороження. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи перспективи мирного процесу.