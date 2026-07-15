Тайный разговор Зеленского и Залужного шокирует каждого: раскрыта впечатляющая деталь



















Политолог Владимир Фесенко подтвердил , что президент Владимир Зеленский действительно беседовал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне обсуждений возможных президентских выборов во время войны.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, встреча состоялась еще в июне, а ее одной из тем стали перспективы участия Залужного в предстоящей президентской кампании.

"Я тоже подтверждаю, что встреча была. Залужный не согласился отказаться от возможного участия в президентских выборах и сказал, что если люди поддержат его кандидатуру, то он пойдет на выборы", – отметил Фесенко.

Политолог также рассказал, что на Банковой действительно обсуждали идею проведения выборов осенью, однако быстро поняли, что реализовать ее в условиях войны практически невозможно.

"Была очень заманчивая идея провести выборы во время войны, но когда начали анализировать, как это реализовать юридически, технически и политически, стало ясно, что эта идея вряд ли сработает", – пояснил он.

Политолог пояснил, что для проведения выборов необходимо было еще через несколько месяцев принять соответствующие законодательные решения, обеспечить финансирование, подготовить организационную инфраструктуру и найти политический консенсус.

"У нас не было ни законодательной готовности, ни организационной, ни финансовой, ни политической. Поэтому сейчас очевидно, что выборов осенью не будет, хотя сама идея обсуждалась", – подчеркнул он.

По мнению Фесенко, нынешняя эскалация со стороны России и отсутствие необходимых условий фактически делают невозможным проведение выборов в ближайшее время.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией возможно, однако его соблюдение остается главным вызовом. В Кремле продолжается борьба между сторонниками продолжения войны и теми, кто выступает за ее заморозку. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя перспективы мирного процесса.